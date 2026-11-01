Home > Calcio > Serie A, la Juventus si ritrova e batte il Napoli 2-0

Alajbegovic e Boga firmano la vittoria

La Juventus supera 2-0 il Napoli nel match valido per la decima giornata di Serie A e sale a quota 17 punti, a meno sei dal Como attualmente quarto. Gara da dimenticare invece per i campani, che restano fermi a 14, lontani dalla zona Europa. Succede tutto nella ripresa, con l’eurogol di Alajbegovic che sblocca il risultato al 25′ prima della magia al 42′ di Boga a chiudere la partita. Gli ospiti hanno giocato in inferiorità numerica dal 30′ della ripresa per l’espulsione per doppia ammonizione di Marianucci.