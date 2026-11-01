Juventus-Napoli, oggi in Serie A. In campo anche Como e Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Dopo il derby di Milano, che ieri ha visto la vittoria del Milan sull’Inter per 3-1, oggi domenica 1 novembre 2026 torna in campo la Serie A con altre 5 partite della decima giornata. In serata il big match Juventus-Napoli. Ecco tutte le partite di oggi:

Como-Venezia

Frosinone-Torino

Lazio-Cagliari

Lecce-Genoa

Juventus-Napoli

La classifica aggiornata

1 Lazio 25

2 Inter 25

3 Roma 24

4 Milan 21

5 Como 20

6 Frosinone 17

7 Napoli 14

8 Bologna 14

9 Juventus 14

10 Torino 13

11 Cagliari 13

12 Atalanta 11

13 Genoa 10

14 Lecce 9

15 Sassuolo 8

16 Monza 7

17 Fiorentina 5

18 Parma 5

19 Udinese 5

20 Venezia 3

Como-Venezia: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Ecco le probabili formazioni della partita:

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Kaiki; Milla, Ricci; Couto, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas.

Venezia (3-5-2): Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Busio, Sohm, Haps; Yeboah, Adams. All. Nicola.

La partita inizia alle 12.30 e sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma di Dazn.

Sunday lunchtime at the Sinigaglia for #ComoVenezia. https://t.co/ZSPjdT7nLd — Como1907 (@Como_1907) October 31, 2026

Frosinone-Torino: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Ecco le probabili formazioni:

Frosinone (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Raimondo. All: Alvini

Torino (4-4-2): Perri; Belghali, Coco, Ismajli, Comuzzo; Vlasic, Bragança, Fitz-Jim, Patterson; Adams, Simeone. All: Abate.

La partita inizia alle 15 e sarà trasmessa in tv dalla piattaforma di Dazn.

Oggi in trasferta a Frosinone, dai Granata! 💪🐂 https://t.co/kLzCtfylaa — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) November 1, 2026

Lazio-Cagliari: i pronostici

Tredici vittorie negli ultimi quattordici scontri diretti casalinghi, nessuno ko nei 22 precedenti più recenti. La Lazio, prima della classe, si presenza con numeri mostruosi alla sfida contro il Cagliari, senza successi nella Capitale contro i biancocelesti dal 2009. Anche per la sfida dell’Olimpico, le quote sorridono agli uomini di Gattuso, in pole – come riporta Agipronews – a 1,43 contro il 6,75 dei sardi, reduci da tre sconfitte consecutive, l’ultima proprio a Roma contro i giallorossi di Gasperini. Nel mezzo, a 4,20, il segno “X”. L’anno scorso entrambe le gare vedono meno di tre gol, ma i 14 gol nelle ultime quattro dei biancocelesti fanno prevalere in quota l’Over, a 1,79, sull’Under proposto a 1,90. Nell’ultima partita sia Lazio che Cagliari hanno avuto (almeno) un rigore a favore, un altro giro dagli undici metri anche domenica si gioca a 2,95. Gattuso ha scelto il suo centravanti titolare, Noslin, che nell’ultima sfida con il Sassuolo lo ha ripagato con una preziosa doppietta. L’olandese è ancora in pole tra i marcatori, a 2,55 su Planetwin365, mentre Zaccagni e Isaksen – gli esterni del tridente – ancora a segno vengono offerti a 3,20. Pisacane deve scegliere il centravanti tra Mendy e Nzola, entrambi visti in rete a 5,25, che farà coppia con il “bomber” degli ospiti, Maldini, ex della gara e già a 5 reti in campionato: il sesto centro del figlio d’arte paga 4,90.

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Gattuso: “Nessun riscatto personale per il mondiale”

“Nessun riscatto. Il calcio è fatto di episodi, quella partita ci hanno e mi hanno condannato, è un dato di fatto. Nella vita gli errori si pagano, il bello del calcio che permette di riscattarti. L’importante è migliorarsi, non deprimersi, questo te lo danno le persone che ti stanno vicino e ti aiutano se ti vogliono bene. Io ho la fortuna di avere da 30 anni la stessa moglie, nei momenti di difficoltà è sempre stata presente, mi appoggio molto a lei nei momenti di difficoltà”. Così Gennaro Gattuso in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Cagliari all’Olimpico, rispondendo alla domanda se l’avvio dei biancocelesti sia un riscatto per la mancata qualificazione al Mondiale. “Il Cagliari è un avversario ostico per le caratteristiche e il gioco che ha. Si mette a 3 contro squadre a 3, può giocare con diversi interpreti davanti, però le caratteristiche sono quelle. Si difende e riparte bene, Pisacane è giovane e li allena bene. Caratteristiche di una gara difficile, contro la Roma ha tirato tante volte in porta. Dobbiamo continuare con quello che stiamo facendo, con veemenza e voglia”, ha aggiunto. “Non parlo di Noslin per i gol, ma per come tiene il campo. Il primo nostro difensore, doppie scalate, salta di testa contro marcantoni e la prende lui, pressa tutti. Questa caratteristica domani non deve mancare, non vanno fatte le cose a metà e metà. Ci vuole atteggiamento e voglia, dobbiamo fare il nostro calcio ed essere umili. Giocare contro Milan e Juve è facile, si preparano da sole. Noi dobbiamo dare continuità e rispettare l’avversario andando a 100 all’ora”, ha aggiunto.

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Lazio-Cagliari: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Ecco le probabili formazioni:

Lazio (4-3-3): Mandas; Floriani, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All: Gattuso.

Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Ze Pedro, Mina, Rodriguez, Obert; Adopo, Deiola, Romano; Massolin, Maldini; Mendy. All: Pisacane.

La partita inizia alle 15 e sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma di Dazn.

Lecce-Genoa: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Ecco le probabili formazioni:

Genoa (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ehizibue, Baldanzi, Frendrup, Traorè, Mitaj; Colombo, Osmajic. Allenatore: De Rossi.

Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ngom, Maleh; Fatah, Stulic, Monteiro. Allenatore: Di Francesco

La partita inizia alle 18 e sarà trasmessa in tv sui canali di Sky Sport e sulla piattaforma di Dazn.

Appuntamento al Via del Mare ❤️‍🔥 https://t.co/XOSqLYIOAK — U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) November 1, 2026

Juventus-Spalletti: le ultime

Gemelli diversi uniti dall’identica voglia di rilancio. Juventus-Napoli domenica sera accenderà l’Allianz Stadium e anche stavolta non sarà una partita qualunque, anzi, mai come stavolta assume contorni particolari se non altro per il presente tortuoso e complicato dei due allenatori a confronto, ovvero Luciano Spalletti contro Max Allegri, due stili diversi tra campo e parole, due toscani dalle diverse personalità, due vincenti ex, ognuno capace di conquistare allori proprio con la squadra dell’altro. Con le loro panchine messe in discussione, il big match assume così un valore che va oltre al semplice sfida, soprattutto per Spalletti che dopo il flop con il Bologna (terzo ko in campionato) ha vissuto giornate assai complicate. Le parole del tecnico di Certaldo invitano alla battaglia, metro dopo metro, usando cuore ma anche testa (“è sempre da lì che si creano i presupposti per poter ribaltare qualsiasi momento”), con il chiaro obiettivo di riconquistare la fiducia dei tifosi e “il rispetto che molti ci hanno tolto”. In un concetto solo Spalletti chiede alla squadra di avere semplicemente più voglia di vincere dell’avversario: “C’è solo una strada che porta a vincere le partite ed è quella. Questo porta a vincere, le altre strade portano a perdere. Ci vuole una squadra con equilibrio perché andremo a giocare una partita difficilissima. Non ci sarà un pezzo di campo dove temere o dove attaccare perché non ci sarà tempo. Non ci sarà tempo per le riunioni di squadra e parlare”. Come dire, basta chiacchiere e chiarimenti, ora servono i fatti, ovvero i tre punti per non perdere il treno delle squadre di testa.

⏰ Alle 17:00 la conferenza stampa di mister Luciano Spalletti alla vigilia di #JuveNapoli 🎙️ Guardala in diretta su Juventus Play ⚪️⚫️📺 https://t.co/yLSmeRGwZE https://t.co/y0zkMRM6cs — JuventusFC (@juventusfc) October 31, 2026

“I giocatori stanno bene insieme, sono amici, amano condividere molto delle loro giornate a Torino. Penso possa esserci lo stesso collegamento emotivo per ritrovare l’autorità silenziosa che determina il rispetto delle persone”, ha spiegato facendo intendere che lui non arretrerà mai di un centimetro per cercare di dare vigore ad una Signora ancora senza identità: “Se qualcuno pensa che abbassi o arretri di un pezzettino su quello che deve essere il mio lavoro gli conviene cominciare ad aspettarsi qualcosa di diverso, qualsiasi siano i risultati da qui in avanti”. Di risultati ha bisogno anche Allegri che non dà per morta la sua ex squadra. “La Juventus difficilmente muore, è una squadra forte, un allenatore bravo, in questi momenti si compattano e perciò per noi sarà molto difficile, servirà una grande prestazione tecnica, fisica ed un pizzico di buona sorte”, ha sottolineato il tecnico livornese che mette in guardia i suoi: “Hanno gli stessi punti nostri ma troveremo una squadra ferita e arrabbiata, servirà agonismo e tecnica Non è come la dipingono”. Per Max è inutile fare proclami: “Bisogna stare molto zitti e lavorare, ora ancora di più perché siamo indietro in classifica. C’è uno scontro diretto contro una squadra che è allestita per lottare nelle prime quattro posizioni”.

I convocati per il match contro la Juventus 👇 https://t.co/UoL7mALkoV — Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 31, 2026

Per rilanciare un inizio di stagione deludente, Spalletti ha bisogno di ritrovare la sua coppia d’attacco: Kolo Muani ha segnato fin qui solo una rete in campionato e Woltemade deve addirittura sbloccarsi ancora. Allegri invece si affida ad Hojlund, con il morale più alto dopo essere andato a segno a Monza, e a McTominay tornato a colpire ben due volte nello scorso weekend. Per entrambi i tecnici non sarà una sfida qualunque. E soprattutto da quei novanta minuti passerà un po’ del loro immediato futuro.

Juventus-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Ecco le probabili formazioni:

Juventus (3-5-2) Vicario; Gatti, Bremer, Lucumì; Kalulu, McKennie, Douglas Luiz, Sarr, Cambiaso; Woltemade, Kolo Muani. All. Spalletti

Napoli (4-3-3) Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Olivera; Anguissa, De Bruyne, McTominay; Politano, Hojlund, Lang. All. Allegri

La partita inizia alle 20.45 e sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma di Dazn.