Juventus, 129 anni di storia: festa allo Stadium contro il Napoli

La Juventus festeggia i suoi primi 129 anni di storia. “Più di un secolo di passione, trionfi, sfide affrontate a testa alta e uno sguardo costantemente rivolto al futuro. Perché essere nati il 1° novembre 1897 su una panchina di Corso Re Umberto da un gruppo di studenti liceali non è stato un dettaglio incidentale: è diventato il nostro DNA. Una mentalità, un modo di essere che non invecchia mai”, si legge sul sito del club bianconero. La Juventus ha quindi annunciato che “una ricorrenza così speciale merita una cornice d’eccezione come sa essere soltanto casa nostra, l’Allianz Stadium. Stasera in occasione del match di campionato contro il Napoli la grande festa bianconera passerà anche da lì”. Per l’occasione infatti ci saranno alcune sorprese per rendere la serata dell’Allianz Stadium diversa dalle altre.