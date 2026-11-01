Daspo per tifosi del Carpi, Pergolettese e Varese: le immagini degli scontri tra i supporter

A seguito degli episodi di violenza verificatisi in occasione delle recenti gare Crema-Varese (Serie D) dello scorso 4 ottobre e Pergolettese-Carpi (Lega Pro C) del 10 Ottobre, sono stati emessi dalla Questura di Cremona 37 Daspo per un totale complessivo di 65 anni.

In particolare, prima dell’incontro di calcio Pergolettese-Carpi del 10 Ottobre, un gruppo di tifosi ospiti, giunti a Crema con due minivan ed alcune autovetture private hanno raggiunto un’area cittadina dove c’è un bar solitamente frequentato, il giorno della gara, dai tifosi della Pergolettese suscitando l’immediata reazione di un ventina di ultras. Inoltre, prima dell’incontro di calcio Crema-Varese, all’esterno di un ristorante cittadino, si è verificata una rissa tra alcuni supporter ospiti, che si trovavano a pranzo in quell’esercizio pubblico, in attesa dell’inizio della partita, e tre ultras della Pergolettese presenti sul posto per scontrarsi con i rivali.