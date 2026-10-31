Serie A, Udinese-Roma 2-5: giallorossi spumeggianti e saldamente terzi in classifica

Una Roma scatenata travolge per 5-2 l’Udinese in Friuli nell’anticipo della decima giornata di Serie A. Le reti giallorosse nel primo tempo portano la firma di Cristante al 10′, Rodrigo Mora al 31′, Malen al 33′ e Ndicka al 37′, di Ghilardi al 92′. Dell’ex Zaniolo al 51′ e di Palma al 78′ le reti friulane.

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Ancora privo di Dybala, Gasperini si affida in attacco al tridente composto da Soulé, Mora e Malen. Nell’Udinese, Runjaic parte con Zaniolo ed Ekkelenkamp a supporto di Davis. Friulani determinati in avvio, ma che alla prima difficoltà si sciolgono come neve al solo. Alla Roma bastano infatti dieci minuti per sbloccare il risultato con un colpo di testa di Cristante, su cross di Wesley. Dopo un palo di Soulè e una traversa clamorosa di Malen, il raddoppio porta la firma di Mora su assist di Cristante. L’Udinese crolla e dopo appena due minuti incassa anche il terzo gol ad opera del solito implacabile Malen su assist di Soulé. Prima dell’intervallo la Roma cala anche il poker con un colpo di testa di Ndicka su angolo battuto da Soulé.

Il secondo tempo è pura accademia. L’Udinese con orgoglio accorcia le distanze con l’ex Zaniolo, che ribadisce in rete una respinta di Gollini su tiro da fuori di Miller. La Roma si limita a controllare, ma nel finale incassa il secondo gol friulano di Palma in mischia. In pieno recupero ci pensa Ghilardi a ristabilire le distanze con un violento destro sotto la traversa. In classifica la Roma si conferma terza forza del campionato con 24 punti, a -1 dalla coppia di testa Inter-Lazio. Sprofonda invece l’Udinese, che incassa la quinta sconfitta nelle ultime sei partite e scivola in penultima posizione. La sensazione è che l’avventura di Runjaic sulla panchina friulana sia giunta ormai al capolinea.