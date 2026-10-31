Home > Calcio > Serie A, Bologna-Monza 2-1: i rossoblu agganciano Napoli e Juventus in classifica

Nella decima giornata di Serie A, il Bologna supera in rimonta per 2-1 il Monza al ‘Dall’Ara’ e conquista la sua quarta vittoria in campionato, la terza consecutiva.

La formazione guidata da Palladino va in svantaggio al 6′ per il rigore firmato da Varela causato da un fallo di Theate in area. Pronta la reazione dei felsinei, che al 33′ trovano il pareggio con Pobega al volo di sinistro sfruttando un corner di Miranda. Decisiva la rete dal dischetto di Bernardeschi al 59′ per un fallo di Lucchesi a Theate. Il Monza all’81’ ha la chance di raggiungere il pareggio sempre su rigore, ma Cutrone si fa parare da Skorupski, che interviene in due tempi. Con questo successo, il Bologna si porta a 14 punti agganciando Napoli e Juventus al settimo posto. Il Monza di Juric incassa il terzo ko consecutivo e resta a 7 punti.