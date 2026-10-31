Milan-Inter, oggi 31 ottobre il derby: formazioni, pronostici e dove vederlo

È il giorno del derby di Milano. Oggi, sabato 31 ottobre, Milan e Inter si affrontano a San Siro nella decima giornata di Serie A, in una sfida che mette in palio punti pesanti per la classifica e il prestigio cittadino. Le due squadre arrivano all’appuntamento con stati d’animo differenti: i nerazzurri di Cristian Chivu condividono il primo posto con la Lazio a quota 25 punti, mentre il Milan di Ruben Amorim è quinto a quota 18.

L’allenatore dell’Inter Cristian Chivu (Foto Spada/LaPresse)

Milan-Inter, il momento delle due squadre e i precedenti derby

L’Inter si presenta al derby con numeri importanti: otto vittorie e un pareggio nelle prime nove giornate, oltre a 25 gol realizzati, miglior attacco del campionato. La squadra di Chivu vuole confermare il proprio momento positivo e difendere il primato, anche se la prestazione contro il Venezia ha lasciato qualche dubbio sul piano del gioco.

Situazione diversa per il Milan, chiamato a reagire dopo il pesante passo falso contro il Bologna. La squadra di Amorim ha raccolto finora 18 punti e non può permettersi un’altra battuta d’arresto, soprattutto considerando la distanza già accumulata dalla vetta. Una vittoria nel derby permetterebbe ai rossoneri di rilanciarsi e di ritrovare fiducia. A dare qualche motivo di ottimismo al Milan ci sono i precedenti. I rossoneri sono infatti imbattuti negli ultimi sette derby, con cinque vittorie, le ultime tre consecutive, e due pareggi. L’ultimo successo dell’Inter risale al 22 aprile 2024, quando i nerazzurri conquistarono matematicamente lo scudetto proprio battendo i cugini.

Milan-Inter, le probabili formazioni

Ruben Amorim dovrebbe affidarsi al 3-4-2-1. Tra i pali ci sarà Maignan, con Gila, De Winter e Pavlovic a comporre il terzetto difensivo. Sulle fasce spazio a Estupinan e Musah, con Modric e Rabiot in mezzo al campo. Sulla trequarti dovrebbero agire Hutchinson e Pulisic, alle spalle di Gonçalo Ramos.

Milan (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Estupinan, Musah, Modric, Rabiot; Hutchinson, Pulisic; Gonçalo Ramos. All. Amorim.

L’allenatore del Milan Ruben Amorrim (Foto Andrea Bressanutti/LaPresse)

Cristian Chivu dovrebbe invece confermare il 3-5-2. Martinez è indicato tra i pali, con Bisseck, Akanji e Bastoni in difesa. A centrocampo Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski e Dimarco, mentre in attacco la coppia dovrebbe essere composta da Esposito e Thuram.

Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Thuram. All. Chivu.

Milan-Inter, il pronostico del derby

Secondo i betting analyst di Snai e William Hill, come riporta Agipronews, gli uomini di Cristian Chivu partono favoriti tra 2,00 e 2,02, mentre Ruben Amorim, dopo aver perso l’imbattibilità in campionato, punta lo sgambetto tra 3,50 e 3,55. A 3,60, invece, il pareggio. Nonostante i due derby della passata stagione siano terminati entrambi per 1-0 a favore del Milan, in questa occasione gli esperti vedono una partita ricca di gol, con l’Over, a 1,61, in chiaro vantaggio sull’Under, a 2,23, così come il Goal, a 1,54, prevale nettamente sul No Goal, a 2,32.

Nonostante il morale chiaramente opposto con cui le due squadre arrivano all’appuntamento, l’Inter deve fare i conti con le statistiche poco confortanti negli ultimi derby, tanto che i tre punti mancano da quello del 22 aprile 2024 che ha consegnato ai nerazzurri lo scudetto della seconda stella. Per interrompere questo “tabù”, Chivu fa affidamento su Marcus Thuram, in gol a quota 2,22, e su Francesco Pio Esposito, che punta il suo primo gol contro il Milan a 2,40. Nel Milan, Gonçalo Ramos (a 2,66) vede nel derby l’ennesima possibilità di rilancio, ma tra gli altri nomi attenzione anche a Christian Pulisic (3,19), già a segno nel derby di andata dello scorso anno, mentre il rientrante Adrien Rabiot si propone in lavagna a 6,00.

Milan-Inter, orario e dove vederla in tv e streaming

Il calcio d’inizio è previsto alle 20:45. La diretta televisiva sarà disponibile su DAZN, oltre che su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Calcio (canale 251). Per seguire il derby in streaming si potranno utilizzare le piattaforme DAZN, NOW e Sky Go.