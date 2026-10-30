Milan verso il derby contro l’Inter per evitare la crisi, Amorim al bivio

Non sono bastati due lampi del giovane Cisse al Milan per evitare contro il Bologna la prima sconfitta in questo campionato. Un ko fragoroso, al di là del risultato, perché arrivato solo a pochi giorni dall’attesissimo derby di sabato 31 ottobre contro l’Inter a San Siro. E proprio nel giorno in cui a Milano, al Castello Sforzesco, è stato presentato il progetto del nuovo stadio, in casa rossonera ci si interroga su cosa non ha funzionato contro la squadra di Palladino e in generale cosa non sta funzionando in un avvio di stagione che vede Modric e compagni già staccati di sette punti dalle capoliste Inter e Lazio.

Amorim: “È mancata energia, c’era un po’ di stanchezza”

“È mancata energia, c’era un po’ di stanchezza. Mancavano tanti giocatori, ma sul 3-2 abbiamo avuto un’ottima chance per pareggiare. Le tante gare di questo periodo ci hanno messo un po’ in difficoltà”, ha commentato mercoledì sera a caldo Ruben Amorim commentando la sconfitta. “Già dal primo minuto avevo capito che non avevamo la stessa energia delle altre partite, ma questa non è una giustificazione – ha aggiunto proiettandosi sul derby di sabato contro l’Inter – Proveremo a farci trovare pronti, cercheremo di tirare fuori le energie che sono mancate”.

L’allenatore del Milan Ruben Amorim (AP Photo/Antonio Calanni)

La stracittadina di sabato rappresenta già uno spartiacque importante, forse decisivo per il Milan e per lo stesso Amorim. Finire a -10 dalla vetta prima della sosta di novembre vorrebbe dire aver già compromesso una buona parte della stagione, con l’obiettivo Scudetto di fatto sfumato e quello di raggiungere un posto in Champions League che diventerebbe a dir poco complicato visto quanto corrono davanti. E dire che contro il Bologna il Milan, trascinato dalla stella nascente Cisse (ormai è riduttivo considerarlo una riserva) aveva anche trovato la forza di ribaltare l’iniziale vantaggio emiliano. Nella ripresa, poi, complici anche una condizione atletica non ottimale e l’assenza dei tanti infortunati c’è stato un crollo clamoroso che ha portato la squadra ad uscire dal campo sotto i fischi di San Siro.

Infermeria, tre recuperi in vista dell’Inter

Considerando anche la trasferta di Bournemouth in Europa League, per il Milan è la seconda sconfitta in tre partite con sette gol subiti. Proprio in difesa sono apparse evidenti le lacune viste le assenze per infortunio di Gila e di Gabbia. Proprio il centrale spagnolo giovedì è tornato ad allenarsi, insieme a Rabiot e Moreira. Tutti e tre sono da considerarsi recuperati per il derby. Una buona notizia per il tecnico Amorim che quanto meno potrà contare su tre titolari importanti. Restano ancora fermi ai box invece Loftus-Cheek, Terracciano, Gabbia, Saelemaekers e Chukwueze oltre a Tomori. Insomma la lista è lunga, ma come ha detto anche Modric “non dobbiamo cercare alibi” perchè contro un’Inter così solida servirà un Milan diverso per fare risultato.

Diego Moreira, Mario Gila e Adrien Rabiot (AP Photo/Luca Bruno)

I precedenti sorridono ai rossoneri

C’è da dire che proprio nella stracittadina ultimamente i numeri sono tutti dalla parte dei rossoneri, che hanno vinto gli ultimi tre e cinque degli ultimi sette confronti (in tutte le competizioni) con due pareggi. L’ultima vittoria dell’Inter risale addirittura al 2024, in campionato. Insomma è come se nella sfida contro i cugini, Maignan e compagni riescono sempre a ritrovare le energie giuste. La speranza per i tifosi è che accada anche sabato, in modo da prolungare questa striscia e soprattutto tenere vive le speranze di rimonta in campionato. Per Amorim gli appelli stanno per finire, le prossime tre gare con Inter, Ferencvaros e Genoa saranno determinanti anche per il suo futuro.