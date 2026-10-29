Nuovo San Siro, lo stadio di Inter e Milan si chiamerà “Generali Stadium”: tutti i dettagli

Il nuovo San Siro, lo stadio di Inter e Milan, si chiamerà Generali Stadium. I due club hanno siglato un accordo per il ‘naming rights’ con la principale compagnia assicurativa italiana e una delle più importanti di Europa. L’annuncio è stato dato nel corso di un briefing con la stampa al Castello Sforzesco di Milano per la presentazione del nuovo impianto che dovrebbe essere inaugurato per la stagione 2031/32. La struttura sarà in diagonale, con una forma a catino.

Un nuovo capitolo sta per iniziare. Stasera, in occasione di un evento esclusivo al Castello Sforzesco, verrà svelato il progetto del nuovo stadio di Milano.‌ I dettagli 👉 https://t.co/bWe9b7zerm https://t.co/XgHKZytgXt — Inter ⭐⭐ (@Inter) October 29, 2026