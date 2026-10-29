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giovedì 29 ottobre 2026

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Nuovo San Siro, lo stadio di Inter e Milan si chiamerà “Generali Stadium”: tutti i dettagli

Nuovo San Siro, lo stadio di Inter e Milan si chiamerà “Generali Stadium”: tutti i dettagli
Lo Stadio Meazza di Milano (Foto di Fabio Ferrari/LaPresse)
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L’annuncio nel corso di un briefing con la stampa al Castello Sforzesco di Milano

Il nuovo San Siro, lo stadio di Inter e Milan, si chiamerà Generali Stadium. I due club hanno siglato un accordo per il ‘naming rights’ con la principale compagnia assicurativa italiana e una delle più importanti di Europa. L’annuncio è stato dato nel corso di un briefing con la stampa al Castello Sforzesco di Milano per la presentazione del nuovo impianto che dovrebbe essere inaugurato per la stagione 2031/32. La struttura sarà in diagonale, con una forma a catino.

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