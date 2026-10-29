La Juventus crolla in casa del Genoa, Spalletti: “Chiediamo scusa ai tifosi, c’è stata poca lotta”

La Juventus perde 2-0 in casa del Genoa e adesso la panchina di Luciano Spalletti scricchiola. Il tecnico toscano, a un anno dal suo arrivo in bianconero, non è ancora riuscito a dare una precisa identità alla sua squadra. Il cammino incostante in Serie A della Vecchia Signora la colloca all’ottavo posto della classifica con 14 punti, a -9 dalla vetta (nelle salde mani di Inter e Lazio). Percorso che già a fine ottobre potrebbe essere compromesso in ottica Scudetto. Spalletti, al termine della sconfitta al Marassi, non ha cercato alibi e ha chiesto scusa ai tifosi.

Spalletti: “Chiediamo scusa ai tifosi, c’è stata poca lotta”

“Intanto chiediamo scusa ai tifosi per la prestazione, che è la prima cosa da fare. C’è bisogno sicuramente di un po’ di tempo per riuscire a mettere bene a fuoco la situazione, ci abbiamo anche messo del nostro sui gol che hanno fatto. Nel primo tempo sono capitate anche a noi due palle importantissime per fare gol, non siamo stati capaci. Stasera li abbiamo persi davanti, dietro, da tutte le parti, dobbiamo capire che va alzato il confronto da un punto di vista fisico, di lotta, di battaglia”, ha detto l’allenatore della Juventus ai microfoni di Dazn.

“Poca roba, poca lotta, questo è un tema che affrontiamo da inizio anno, ora c’è da rendersene conto e mettere qualcosa in più, ammesso che qualche elemento ce l’abbia quel qualcosa in più sotto l’aspetto della battaglia e del confronto fisico”, ha aggiunto. “La sfida di domenica col Napoli? La vivrò con grande emozione, senso di umanità e bellezza verso un luogo a cui devo tanto, una città impossibile da non amare quando ci stai lì dentro soprattutto se riesci a vincere un campionato. Chiaro che l’emozione sarà al mille per mille”.

Spalletti e una Juve che non riesce a ingranare

Luciano Spalletti è arrivato sulla panchina della Juve il 30 ottobre 2025 firmando un contratto triennale, fino al 30 giugno 2028. La scorsa stagione l’ha chiusa al sesto posto, rimanendo escluso dalla Champions League e aggiudicandosi la qualificazione all’Europa League. Un’annata non proprio fortunata per il tecnico di Certaldo e la Vecchia Signora, ma nonostante ciò la dirigenza torinese in estate ha deciso di confermare la fiducia all’ex ct della Nazionale. All’inizio di questa nuova stagione però la musica non è cambiata con i bianconeri che hanno alternato belle vittorie a brutte sconfitte. E adesso domenica 1 novembre, allo Stadium, arriva il Napoli. Big match (e sfida tra ex) che Spalletti non può sbagliare.