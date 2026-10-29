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giovedì 29 ottobre 2026

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Juventus in ritiro fino al match con il Napoli, Carnevali incontra la squadra

Juventus in ritiro fino al match con il Napoli, Carnevali incontra la squadra
(Photo by Tano Pecoraro/LaPresse)
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La decisione voluta da Spalletti ma avallata dal club dopo la sconfitta con il Genoa

Juventus in ritiro da domani fino alla gara di domenica sera con il Napoli in programma all’Allianz Stadium. Come apprende LaPresse la società ha appoggiato la decisione presa dall’allenatore Luciano Spalletti all’indomani della sconfitta in campionato contro il Genoa (2-0), la terza in nove partite di Serie A. Oggi alla Continassa è andato in scena anche un confronto tra l’amministratore delegato Giovanni Carnevali e i giocatori, che da domani resteranno in ritiro alla Continassa fino alla partita contro i campani. 

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