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giovedì 29 ottobre 2026

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Frosinone-Lecce 5-1: i gialloblu sono la sorpresa del campionato

Frosinone-Lecce 5-1: i gialloblu sono la sorpresa del campionato
Frosinone – Lecce ( Photo by Alfredo Falcone/LaPresse )
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Con questa vittoria i ciociari superano il Napoli e si portano a 17 punti in classifica

Non si ferma la corsa del Frosinone, rivelazione di questa stagione di Serie A, che supera per 5-1 il Lecce in casa. In rete per i ciociari Cichella (25’), Calo (rig. 45’+1’), Raimondo (59’) e Birligea (72’). All’82’ Monteiro accorcia le distanze per i salentini, ma al 94’ Birligea sigla la doppietta, riportando a quattro le marcature di vantaggio. Con la vittoria di oggi il Frosinone sorpassa nuovamente il Napoli e si porta a 17 punti in classifica, il Lecce resta fermo a nove.

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