Frosinone-Lecce 5-1: i gialloblu sono la sorpresa del campionato

Non si ferma la corsa del Frosinone, rivelazione di questa stagione di Serie A, che supera per 5-1 il Lecce in casa. In rete per i ciociari Cichella (25’), Calo (rig. 45’+1’), Raimondo (59’) e Birligea (72’). All’82’ Monteiro accorcia le distanze per i salentini, ma al 94’ Birligea sigla la doppietta, riportando a quattro le marcature di vantaggio. Con la vittoria di oggi il Frosinone sorpassa nuovamente il Napoli e si porta a 17 punti in classifica, il Lecce resta fermo a nove.
Dà spettacolo il Frosinone di Alvini ✈️ Lecce battuto allo Stirpe con 5️⃣ gol ✅ #FrosinoneLecce #SerieAEnilive https://t.co/CaYIf8sRC9— Lega Serie A (@SerieA) October 29, 2026