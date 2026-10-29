Fiorentina-Atalanta oggi in Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Fiorentina-Atalanta chiude il turno infrasettimanale di Serie A, nona giornata di campionato. La Viola oggi, giovedì 29 ottobre, ospita la Dea allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze nel tentativo di risalire la classifica. La squadra guidata da Paolo Vanoli al momento occupa il penultimo posto, con soli 4 punti raccolti in otto giornate. Nelle ultime cinque partite i toscani hanno collezionato tre sconfitte di fila, un pareggio e una sola vittoria. Stanno meglio (ma non benissimo) i bergamaschi, alla 12a posizione della classifica con 10 punti, reduci da un pareggio (contro il Frosinone) e una sconfitta (contro il Milan).

Fiorentina-Atalanta, probabili formazioni

Fiorentina (4-3-2-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Valdepenas; Fagioli, Ndour, Brescianini; Mastantuono, Gnonto; Beto; All. Vanoli

Atalanta (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Kristensen, Orbic, Bernasconi; Pasalic, Ederson; Elmas, De Ketelaere, Rowe; Krstovic; All. Sarri

Dove vedere la partita in tv

Fiorentina-Atalanta, match valido per la nona giornata di Serie A, si può vedere in diretta e in esclusiva su Dazn, previo abbonamento. Fischio di inizio oggi, giovedì 29 ottobre, alle ore 20.45, allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze. Dirige la gara l’arbitro Federico La Penna.