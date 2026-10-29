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giovedì 29 ottobre 2026

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Fiorentina-Atalanta 2-2

Fiorentina-Atalanta 2-2
Fiorentina-Atalanta (Photo by Massimo Paolone/LaPresse)
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I Viola salgono a 5 punti in classifica con Udinese e Parma, a quota 11 l’Atalanta

Un punto a testa per Fiorentina e Atalanta nel match che ha chiuso la nona giornata di Serie A. Al ‘Franchi’ finisce 2-2. Bergamaschi avanti al 41′ con De Ketelaere. Nella ripresa i viola trovano il pareggio con l’incornata di Njie (53′) e il sorpasso con il destro vincente di Joao Mario (61’). Zalewski fissa poi il risultato sul definitivo 2-2 al 74′. In classifica l’Atalanta sale a 11 punti e aggancia il Bologna, la Fiorentina raggiunge quota 5 con Udinese e Parma. 

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