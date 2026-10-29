Bayern Monaco, Kompany dimesso dall’ospedale: svelata la causa del malore

Il tecnico del Bayern Monaco Vincent Kompany è stato dimesso mercoledì dall’ospedale dopo esser stato ricoverato per cinque giorni a causa di una meningite. Lo ha rivelato il direttore sportivo del club Max Eberl ai microfoni dell’emittente Ard. “Credo che questa sia la notizia più importante e più bella per tutti noi – ha sottolineato a margine della sfida contro il Magdeburgo valida per i sedicesimi della Coppa di Germania – Abbiamo scoperto di cosa si tratta: è un’infiammazione delle meningi che ha causato l’episodio di venerdì scorso”. L’allenatore belga era stato colpito da una infezione virale una decina di giorni fa, per poi accusare un malore venerdì dopo l’allenamento della prima squadra.

Nonostante il tecnico di Uccle non fosse in panchina, mercoledì il suo Bayern ha vinto 6-1 contro il Magdeburgo, nella partita valida per il secondo turno della Coppa di Germania. Nella stessa serata, l’Allianz Arena ha reso omaggio a Harry Kane, fresco vincitore del Pallone d’Oro 2026.