Venezia-Inter oggi in Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

L’Inter, oggi mercoledì 28 ottobre, è ospite del Venezia per il turno infrasettimanale di Serie A, valido per la nona giornata. I nerazzurri, allo stadio “Pier Luigi Penzo”, sono a caccia di una vittoria (la quarta consecutiva) per rimanere in vetta alla classifica assieme alla Lazio, che martedì ha vinto 6-2 in casa del Sassuolo. Anche i padroni di casa sono obbligati a vincere per cercare di abbandonare l’ultimo posto in classifica, a quota 3 punti, alle spalle di Parma e Fiorentina.

Per quanto riguarda le formazioni, Cristian Chivu dovrebbe effettuare delle rotazioni dando la possibilità ad Aleksandar Stanković di esordire come titolare e affrontare il fratello Filip, portiere del Venezia cresciuto nelle giovanili nerazzurre. In porta probabile conferma per Ivan Provedel, al posto di Josep Martinez anche contro la Fiorentina.

Venezia-Inter, probabili formazioni

Venezia (3-5-2): F. Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Basic, Sohm, Mazzocchi; Yeboah, Adams. All. Nicola

Inter (3-5-2): Provedel; Bisseck, Bastoni, Carlos Augusto; Spence, Barella, Stankovic, Zielinski, Dimarco; Bonny, Pio Esposito. All. Chivu

Dove vedere la partita in tv

Venezia e Inter scendono in campo oggi, mercoledì 28 ottobre, alle ore 18.30, allo stadio “Pier Luigi Penzo”. La partita si può seguire in diretta su Dazn, Sky Sport, Now e SkyGo. Il direttore di gara è Luca Pairetto.