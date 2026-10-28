Serie A, Monza-Napoli 1-4: poker azzurro in trasferta

Il Napoli cala il poker in casa del Monza: finisce 4-1 nel match valido per la nona giornata di Serie A. Gli azzurri risalgono in classifica portandosi a ridosso della zona Europa, a 14 punti.
Hojlund sblocca il risultato al 10′ su assist di Di Lorenzo; prima dell’intervallo i padroni di casa acciuffano il pareggio con il colpo di testa vincente di Varela su cross dalla sinistra di Robinson. Nella ripresa nuovo vantaggio degli ospiti, al 3′, con un diagonale chirurgico di Politano, poi la squadra di Allegri dilaga con la rete di testa di Marin sugli sviluppi di un calcio d’angolo e il poker di De Bruyne su imbucata di Lang. Unica nota stonata per i campani l’infortunio occorso nel primo tempo a Lobotka. I brianzoli incassano la terza sconfitta nelle ultime quattro gare e restano fermi a 7 punti.