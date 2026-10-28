Serie A, Milan-Bologna 2-4: una tripletta di Mbangula ribalta i rossoneri

Il Bologna passa 4-2 a San Siro contro il Milan nel match valido per la nona giornata di Serie A interrompendo la striscia positiva dei rossoneri, che compiono un passo falso pesante nella corsa alla Champions League.

Protagonisti assoluti Mbangula, autore di una tripletta, e Cisse, che firma nel primo tempo una doppietta per il momentaneo 2-1 dei padroni di casa. Nella ripresa però nel giro di due minuti, al 15′ e al 17′, con la rete dell’ex Juventus e l’autogol di Bartesaghi, la squadra di Palladino ribalta la gara, chiusa nel finale dalla zampata di Mbangula in contropiede su assist di Odgaard. Gli emiliani così salgono a quota 11 punti, a centro classifica, mentre il Milan rimane fermo a 18.