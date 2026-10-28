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giovedì 29 ottobre 2026

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Serie A, Genoa-Juventus 2-0: Ehizibue e Baldanzi fanno piangere Spalletti

Serie A, Genoa-Juventus 2-0: Ehizibue e Baldanzi fanno piangere Spalletti
Abbraccio di gruppo per il Genoa dopo la rete del 2-0 di Tommaso Baldanzi. (Foto: Tano Pecoraro/LaPresse)
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Terza sconfitta in campionato per i bianconeri, al momento ottavi dietro Napoli e Frosinone

La Juventus cade 2-0 sul campo del Genoa nel match valido per la nona giornata di Serie A e incassa la terza sconfitta in campionato, subendo una battuta d’arresto pesante nella corsa per l’Europa.

Ehizibue sblocca il risultato al 12′ con un tiro ‘sporcato’ da Cambiaso. Al 28′ raddoppia Baldanzi, questa volta con deviazione di Bremer. Partita da dimenticare per i bianconeri, incapaci di raddrizzare il match nonostante i cambi di Spalletti nella ripresa. Il Grifone – al terzo successo di fila tra le mura di Marassi – sale a 10 punti in classifica, allontanandosi dalla zona retrocessione, mentre la Juve resta ferma a 14, fuori dalla zona Europa e lontana sei lunghezze dal quarto posto.

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