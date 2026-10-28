Monza-Napoli oggi in Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Il Napoli oggi, mercoledì 28 ottobre, scende in campo contro il Monza nel turno infrasettimanale di Serie A, valido per la nona giornata di campionato. I partenopei, privi di Massimiliano Allegri, squalificato per due giornate dopo il big match contro la Roma, giocano in trasferta allo stadio “Brianteo”. Per gli azzurri si tratta di una buona occasione per fare punti e cercare di risalire la classifica: al momento sono alla decima posizione con 11 punti. L’ultima vittoria risale al 10 ottobre, al “Maradona”, contro il Frosinone. I brianzoli, invece, sono al 15° posto con 7 punti e arrivano dalla recente sconfitta rimediata contro il Torino.

Monza-Napoli, probabili formazioni

Monza (3-4-2-1): Törnqvist; Goglichidze, Lucchesi, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Foe Ondoa, Mangas; Robinson, Mota Carvalho; Varela. All. Juric

Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Marianucci, Rrahmani, Marín, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Giovane. All. Allegri

Dove vedere la partita in tv

Monza-Napoli si può seguire in diretta su Dazn, Sky Sport, SkyGo e Now, previo abbonamento. Fischio di inizio alle 20.45 allo stadio “Brianteo” di Monza. Ad arbitrare la gara sarà Giovanni Ayroldi.