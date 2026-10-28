Milan-Bologna oggi in Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Il Milan oggi, mercoledì 28 ottobre, ospita il Bologna nel turno infrasettimanale di campionato, valido per la nona giornata. I rossoneri di Ruben Amorim sono in cerca di conferme dopo la vittoria in trasferta a Udine. Un’eventuale successo casalingo proietterebbe il Diavolo a quota 21 punti, alla pari della Roma (che ha vinto 4-2 contro il Cagliari), e gli permetterebbe di rimanere “a contatto” con la capolista Lazio (che ha rifilato sei gol al Sassuolo). I rossoblù di Raffaele Palladino, invece, sono alla ricerca di equilibrio, complice un inizio di stagione altalenante. Al momento gli emiliani occupano il 13° posto della classifica con 8 punti.

Milan-Bologna, probabili formazioni

Milan (4-4-1-1): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic, Estupiñán; Hutchinson, Musah, Jashari, Bartesaghi; Cisse; Goncalo Ramos. All. Amorim

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Miranda; Bernardeschi, Cambiaghi; Odgaard. All. Palladino

Dove vedere la partita in tv

Milan-Bologna si può vedere in diretta su Dazn. Chi ha il doppio abbonamento Dazn-Sky potrà assistere al match anche sul canale Zona Dazn 1. Fischio di inizio oggi, mercoledì 28 ottobre, alle ore 18:30, allo stadio San Siro di Milano. Il direttore di gara è Juan Luca Sacchi.