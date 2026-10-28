Kai Wayne Rooney sulle orme di papà, segna 4 gol al Burnely



Kai Wayne Rooney, 16 anni, si è preso la scena nel match under 18 tra Manchester United e Burnely, vinto per 6-0 dai Red Devils. Il giovanissimo talento inglese, attaccante classe 2009, è figlio di Wayne Rooney, icona del calcio britannico (e mondiale) ed ex stella dei Diavoli Rossi.

Il piccolo Kai nella partita di Premier League U18, giocata martedì 27 ottobre in casa del Burnely, ha realizzato ben quattro reti. Il bilancio complessivo, nel campionato di categoria, è di cinque gol e un assist in tre presenze. Nel corso di questa stagione ha registrato anche una presenza in Youth League e una in Premier League 2, riservata alle squadre under 21. Insomma Rooney jr. fa ben sperare, specialmente in un periodo come questo, in cui lo United è in piena crisi. La squadra guidata da Michael Carrick è 16a nel campionato inglese e 20a in Champions League.

I trofei vinti da Wayne Rooney con lo United

Un club che sembra essere ben lontano da quello che veniva trascinato alla vittoria da papà Wayne. Rooney Senior con il suo United ha vinto tantissimi trofei: quattro Coppe di Lega, cinque Premier, sei Community Shield, una Coppa d’Inghilterra, una Champions League, una Coppa del mondo per club e una Europa League.