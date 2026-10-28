Accesso Archivi

Accesso Archivi

mercoledì 28 ottobre 2026

Ultima ora

Genoa-Juventus oggi in Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Genoa-Juventus oggi in Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv
Luciano Spalletti, Lecce, 25 ottobre 2026 (Credit Image: © Giovanni Evangelista/LaPresse)
LaPresse
LaPresse
Seguici su
Google Discover
, ,

Spalletti sfida De Rossi a Marassi. Entrambi arrivano da una vittoria in campionato

Genoa-Juventus è uno dei match che oggi, mercoledì 28 ottobre, chiude il turno infrasettimanale di campionato, valido per la nona giornata di Serie A. La Vecchia Signora vuole dare seguito alla vittoria ottenuta in casa del Lecce e risalire la classifica. I bianconeri al momento sono settimi con 14 punti, alle spalle del Frosinone, sorpresa di questa stagione. Il Genoa di Daniele De Rossi, invece, è 16° con 7 punti, a +3 dalla zona retrocessione. Anche i rossoblù arrivano da una vittoria, conquistata al “Marassi” contro il Venezia per 1-0.

Genoa-Juventus, probabili formazioni

Genoa (4-2-3-1): Bijlow; Ehizibue, Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Frendrup, Amorim; Baldanzi, Vitinha, Ellertsson; Osmajic. All. De Rossi

Juventus (3-5-1-1): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumí; Kalulu, McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners, Cambiaso; Alajbegovic; Woltemade. All. Spalletti

Dove vedere la partita in tv

Genoa-Juventus, match valido per la nona giornata di Serie A, si può vedere in diretta su Dazn, previo abbonamento. Fischio di inizio allo stadio “Stadio Luigi Ferraris” di Genova alle ore 20.45. Dirige la gara Daniele Doveri.

© Riproduzione Riservata