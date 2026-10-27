Sassuolo-Lazio oggi in Serie A, in campo anche Roma e Como: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Archiviato con le vittorie di Juventus e Milan l’ultimo turno di Serie A, oggi martedì 27 ottobre 2026 si torna in campo per il primo turno infrasettimanale della stagione, per la nona giornata. Ad aprire le danze sarà la Lazio, rivelazione del campionato, capolista insieme alla favorita Inter. I ragazzi di Rino Gattuso affrontano in trasferta il Sassuolo di Alberto Aquilani, una partita tra due squadre che vivono momenti diametralmente opposti. La Lazio arriva da quattro vittorie di fila, 7 in 8 partite, e in trasferta ha sempre portato a casa i tre punti. E non sarà un caso che lontano dall’Olimpico Zaccagni e compagni possono sempre contare sull’apporto dei loro tifosi, che invece in casa continuano nella loro protesta contro il presidente Lotito. Squadra che vince non si cambia e per la sfida del Mapei Stadium, Gattuso dovrebbe confermare la formazione delle ultime partite con il tridente composto da Isaksen, Zaccagni e Noslin.

Siamo arrivati a Reggio Emilia 📍 https://t.co/7YfZwbeVc7 — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) October 26, 2026

Il Sassuolo è reduce invece da due sconfitte di fila e tre nelle ultime quattro gare, di fatto dopo la vittoria con la Juve i neroverdi si sono inceppati. Tanto che la classifica inizia ora a preoccupare. Per la sfida alla Lazio, Aquilani ritrova Sebastiano Esposito e Laurienté mentre Berardi potrebbe riposare. In serata tornano poi in campo la Roma e il Como, forse le due squadre più spettacolari del momento.

Gasperini fa il punto sugli infortunati

I giallorossi di Gasperini ricevono all’Olimpico un Cagliari reduce da due sconfitte di fila. Anche i sardi, come il Sassuolo, dopo aver messo in difficoltà la Juve di Spalletti hanno tirato il freno a mano. “Se facciamo quadrato, insieme, dentro e fuori dallo spogliatoio, possiamo venirne fuori”, ha detto Pisacane alla vigilia. La Roma, che oggi ha annunciato il rinnovo del contratto del giovane Lulli fino al 2031, arriva dal pareggio contro il Napoli al Maradona. Per la truppa di Gasperini sono 15 i risultati utili di fila. “Il nostro obiettivo è sempre quello di migliorarci, su questo non c’è mai limite. Sicuramente abbiamo raggiunto un modo di stare in campo che è ripetuto nel tempo e ci dà risultati, quindi su questo continuiamo ad affrontare le gare in questo modo”, ha detto Gasperini in conferenza stampa. Il tecnico non ha escluso il recupero di Dybala. “Vediamo oggi pomeriggio se potremmo portarlo in panchina, sarebbe già positivo e ho buona fiducia”, ha dichiarato. Per quanto riguarda la formazione conferma in difesa per Balerdi, mentre in avanti Mora e Soulè saranno al fianco di Malen.

🗣️ La conferenza stampa di mister Gasperini alla vigilia di Roma-Cagliari 📄 Leggi le sue parole 👉 https://t.co/qsXk6WKZ1N #ASRoma https://t.co/yptQAqyXBj — AS Roma (@OfficialASRoma) October 26, 2026

Allegri squalificato per 2 giornate

Intanto non si sono placati gli strascichi della sfida del Maradona, con l’allenatore del Napoli Max Allegri squalificato per due giornate “per avere, al 45′ del secondo tempo, rivolto un’espressione ingiuriosa nei confronti degli Ufficiali di gara, per avere, inoltre, negli spogliatoi, rivolto ai medesimi un’espressione gravemente irrispettosa e assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti di un dirigente della squadra avversaria; infrazioni rilevate dal Quarto Ufficiale e dal Direttore di gara e l’ultima dai collaboratori della Procura federale”. In particolare, dopo la conferenza stampa nella pancia dello stadio Maradona, secondo alcune ricostruzioni Allegri avrebbe detto in riferimento alla Roma: “Lo scorso anno vi hanno messo la Champions in tasca“. Il Napoli ha subito annunciato ricorso, con l’avvocato Grassani che ha definito “troppo pesante” la sanzione inflitta all’allenatore. Dal canto suo Gasperini ha commentato: “Ci sono i numeri, le testimonianze, i dati, nostri e delle altre squadre. Non ho letto un commento a favore di questa constatazione che mi sembra veramente infelice. Non c’è bisogno che io aggiunga altro”.

Nota del Club 👇 https://t.co/b2KHIVBW9m — Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 26, 2026

Fabregas a caccia della quarta vittoria di fila

Infine torna in campo anche il Como di Cesc Fabregas, che riceve al Sinigallia il Torino. Entrambe le squadre godono di ottima salute, reduci da vittorie importanti con Sassuolo e Monza. Fabregas dovrebbe puntare ancora su Douvikas al centro dell’attacco, il centravanti greco proprio oggi ha rinnovato il contratto fino al 2031. “Tasos fin dal primo giorno a Como ha mostrato una grande mentalità e il risultato si è visto sul terreno di gioco. È un ragazzo sempre positivo, con tanta ambizione e cultura del lavoro. Siamo felici di poter annunciare il suo rinnovo”, ha commentato Fabregas. Alle spalle del greco inamovibile Nico Paz con Baturina e Da Cunha ai lati. Nel Toro, Abate si affiderà ancora al tridente composto da Vlasic, Che Adams e Simeone. Granata che vanno a caccia della quarta vittoria di fila in campionato.

Como 1907 is pleased to announce that forward Tasos Douvikas has signed a new contract with the club through 2031. Read the official statement ➡️ https://t.co/7m2WF8lBOR https://t.co/JWWFYo2WRG — Como1907 (@Como_1907) October 26, 2026

La classifica aggiornata

1 Inter 22

2 Lazio 22

3 Roma 18

4 AC Milan 18

5 Como 17

6 Frosinone 14

7 Juventus 14

8 Torino 13

9 Cagliari 13

10 Napoli 11

11 Atalanta 10

12 Lecce 9

13 Bologna 8

14 Sassuolo 8

15 Monza 7

16 Genoa 7

17 Udinese 4

18 Fiorentina 4

19 Parma 4

20 Venezia 3

La 9^ giornata di Serie A

Martedì 27 ottobre

Sassuolo – Lazio

Roma – Cagliari

Torino – Como

Mercoledì 28 ottobre

Milan – Bologna

Parma – Udinese

Venezia – Inter

Genoa – Juventus

Monza – Napoli

Giovedì 29 ottobre

Frosinone – Lecce

Fiorentina – Atalanta

Sassuolo-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Ecco le probabili formazioni:

Sassuolo(4-3-3): Turati; Van Der Brempt, Caleta-Car, Odenthal, Doig; Bakola, Matic; Adzic; Berardi, Esposito, Laurientè; All. Aquilani;

Lazio(4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo, Diogo Leite, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni; All. Gattuso.

Il fischio d’inizio del match è fissato alle 18.30, la partita sarà visibile in diretta sulla piattaforma di Dazn.

Sono online statistiche e curiosità di #SassuoloLazio, 9^ giornata di #SerieAEnilive Scoprile qui👇 #ForzaSasol 🖤💚 https://t.co/vjLeiUY89p — U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) October 26, 2026

Roma-Cagliari: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Ecco le probabili formazioni:

Roma (3-4-2-1): Gollini; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Molina N., Cristante, De Roon, Wesley; Soulè, Dybala; Castro. All. Gasperini.

Cagliari (4-4-2): Caprile; Zè Pedro, Mina, Rodriguez Ju., Obert; Adopo, Gagliardini, Romano, Fadera; Maldini, Nzola. All. Pisacane.

Roma-Cagliari inizia alle 20.45 allo Stadio Olimpico, la partita sarà visibile in diretta sulla piattaforma di Dazn.

𝗬𝗔𝗘𝗟 𝗧𝗥𝗘𝗣𝗬 𝗜𝗦 𝗕𝗔𝗖𝗞 🔥 https://t.co/JATqNazvfe — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) October 26, 2026

Torino-Como: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Ecco le probabili formazioni:

Torino (3-4-2-1): Perri; Comuzzo, Ismajli, Coco; Belghali, Gineitis, Fitz-Jim, Cacciamani; Vlasic, Adams C.; Simeone. All. Abate.

Como (4-2-3-1): Butez; Couto, Kempf, Ramon, Valle; Perrone, Milla; Addai, Paz N., Baturina; Douvikas. All. Fabregas.

Torino-Como inizia alle 20.45 allo Stadio Olimpico di Torino, il match sarà visibile in diretta sulla piattaforma di Dazn e i canali di Sky Sport.



Le parole di Mister Abate dopo la partita con il Monza 🎙️ Vi aspettiamo domani al Grande Torino per #TorinoComo, TUTTI INSIEME! ❤️‍🔥🏟️🐂 👉 https://t.co/HOIkR782X8 https://t.co/tSVm1FXGSI — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) October 26, 2026



