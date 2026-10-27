La Cina contro Mbappè per le sue parole su Mao: “Ha ferito i nostri sentimenti”

Almeno tre aziende cinesi hanno interrotto le collaborazioni con Kylian Mbappé dopo alcune dichiarazioni del calciatore francese apparentemente riferite a Mao Zedong, fondatore della Cina comunista, definito un dittatore. Il produttore di bevande Dongpeng, il gruppo lattiero-caseario Mengniu e l’azienda di formaggi Milkground hanno annunciato la fine degli accordi con il capitano della nazionale francese, dichiarando di opporsi a “qualsiasi parola o comportamento che ferisca i sentimenti nazionali”. La decisione è arrivata dopo la diffusione sui social di un video in cui Mbappé, intervistato prima della partecipazione al programma online francese The Bridge, cita un meme che raffigura un dittatore cinese. Il filmato mostra quindi un’immagine manipolata del calciatore con il volto sovrapposto a quello di Mao. Anche la piattaforma social RedNote ha annunciato la rimozione dei materiali promozionali legati al giocatore. Su Weibo, gli hashtag relativi alla fine delle collaborazioni e al boicottaggio di Mbappé sono diventati virali. I rappresentanti del calciatore, che ieri era presente alla cerimonia di consegna del Pallone d’oro 2026, non hanno rilasciato commenti immediati.

Pechino: “Ha ferito i sentimenti del popolo cinese”

“Le parole e le azioni che feriscono i sentimenti del popolo cinese incontreranno naturalmente l’opposizione congiunta di tutti i settori della società cinese”. Lo ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Guo Jiakun, rispondendo a una domanda sul caso che ha coinvolto il calciatore francese in merito ad alcune sue dichiarazioni apparentemente riferite a Mao Zedong.

Le scuse di Mbappé: “Non era mia intenzione”

Mbappé si è poi scusato.”Il mio commento è stato sconsiderato; ora capisco che ha ferito molte persone in Cina e nelle comunità cinesi in tutto il mondo”, ha dichiarato martedì in un comunicato pubblicato suo suoi profili social anche in lingua cinese. “Chiedo scusa a chiunque si sia sentito offeso dalle mie parole. Non era assolutamente mia intenzione. Nutro un profondo rispetto per il popolo cinese e per la sua storia, e me ne rammarico sinceramente”, ha aggiunto l’attaccante del Real Madrid il cui volto appare in numerose pubblicità in tutta la Cina, dalle stazioni della metropolitana all’interno degli ascensori. Martedì, il produttore di bevande Dongpeng, il colosso lattiero-caseario Mengniu e l’azienda di prodotti caseari Milkground hanno annunciato, con dichiarazioni dal tenore simile, l’interruzione dei loro accordi con la stella del calcio, precisando di opporsi a “qualsiasi parola o azione che ferisca il sentimento nazionale”. Le aziende non hanno specificato le ragioni precise della loro decisione, ma le dichiarazioni sono giunte dopo la diffusione su X di un filmato che mostrava Mbappé durante un’intervista, prima della sua partecipazione al talk show online francese ‘The Bridge’. Nel video, a Mbappé viene chiesto quale sia il suo meme preferito che lo ritrae; il calciatore risponde citando “un video realizzato da qualcuno che mostrava un tizio… credo fosse un dittatore cinese”. Subito dopo, nel filmato appare un’immagine modificata in cui il volto di Mbappé è sovrapposto al corpo di Mao Zedong, ritratto con la sua classica tunica blu. Interpellato in merito alla vicenda, il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Guo Jiakun, ha dichiarato che “parole e azioni che feriscono i sentimenti del popolo cinese incontreranno inevitabilmente l’opposizione corale di tutti i settori della società cinese”.

https://t.co/MQBo9NCSy5 — Kylian Mbappé (@KMbappe) October 27, 2026

Tebas (Liga): “Deploriamo le parole di Mbappé”

Il presidente della Liga, Javier Tebas, prende posizione contro Kylian Mbappé. “Come Liga deploriamo profondamente le dichiarazioni di Kylian Mbappé che hanno causato disagio e offesa in Cina. Comprendiamo il danno provocato e, a nome della Liga, desidero porgere le nostre sincere scuse al popolo cinese”, dice Tebas in un post su X. “Da molti anni -aggiunge- abbiamo costruito una relazione di rispetto, fiducia e cooperazione con la Cina, le sue autorità, le sue istituzioni sportive, i suoi operatori audiovisivi e milioni di tifosi del calcio spagnolo. Non possiamo permettere che un’azione individuale offuschi questa relazione né danneggi gli oltre 20 club delle nostre competizioni professionistiche e milioni di tifosi cinesi”. “Stiamo adottando le misure a nostra disposizione e lavorando direttamente con i nostri partner e interlocutori in Cina per superare questa situazione”, prosegue Tebas. “Il nostro impegno con la Cina, il suo popolo e le sue istituzioni è saldo -conclude-. Una relazione costruita in tanti anni non può essere danneggiata da un episodio individuale”.