Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026

L’attaccante inglese Harry Kane ha vinto il Pallone d’Oro 2026. Succede al francese Ousmane Dembelé del Psg. L’annuncio è arrivato nel corso di una serata di gala al London Palladium. Per la prima volta nella sua storia, la cerimonia ha lasciato Parigi per approdare nella capitale britannica, in omaggio a Stanley Matthews, leggenda del calcio britannico e primo vincitore del riconoscimento nel 1956.

Il centravanti del Bayern Monaco, primo inglese a vincere dopo Michael Owen nel 2001, ha preceduto in un finale thrilling l’attaccante spagnolo del Barcellona Lamine Yamal e il francese Kylian Mbappé del Real Madrid. Kane in Germania sta battendo record su record e ha vinto la Bundesliga con il Bayern Monaco. È stato inoltre uno dei grandi protagonisti del Mondiale, concluso dall’Inghilterra al terzo posto. Il mese scorso è diventato il giocatore più veloce a raggiungere quota 100 gol nel campionato tedesco, tagliando questo traguardo in appena 98 presenze. Il premio è stato assegnato da una giuria di giornalisti per ognuna delle 100 nazioni meglio classificate nel ranking Fifa. Le date ufficiali di riferimento per il voto vanno dal 3 agosto 2025 al 19 luglio 2026.

Il Pallone d’Oro femminile 2026 è Alexia Putellas

La migliore calciatrice del 2026 è Alexia Putellas. La giocatrice del Barcellona, che veste anche la maglia del London City Lionesses, ha conquistato il riconoscimento per la terza volta in carriera, superando la concorrenza di Temwa Chawinga (Kansas City Current), Melchie Dumornay (OL Lyonnes), Caroline Graham Hansen, Patri Guijarro, Ewa Pajor e Clàudia Pina, tutte del Barcellona, Pernille Harder (Bayern Monaco), Alessia Russo (Arsenal) e Khadija Shaw (Manchester City). A consegnarle il premio è stato Michael Owen, ultimo inglese a vincere il Pallone d’Oro maschile, nel 2001.

Trofeo Kopa maschile: Lamine Yamal premiato per il terzo anno consecutivo

Lamine Yamal conquista per il terzo anno di fila il premio di miglior giovane dell’anno. Lo spagnolo del Barcellona, campione del mondo con la nazionale, ha battuto Kerim Alajbegovic (Salisburgo/Juventus), Ayyoub Bouaddi (Lille/Manchester City), Pau Cubarsí (Barcellona), Yan Diomandé (Lipsia/Real Madrid), Lennart Karl (Bayern Monaco), Éli Junior Kroupi (Bournemouth), Johan Manzambi (Friburgo/Aston Villa), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen) e Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain).

“È un onore essere qui a ricevere questo premio”, ha dichiarato Yamal dal palco di Londra. L’attaccante ha poi voluto rendere omaggio al compagno di squadra Pau Cubarsí: “Avrei voluto condividere questa serata con il mio compagno di squadra Cubarsí, questo premio avrebbe dovuto vincerlo lui: è da tanto tempo che gioca a un alto livello”. A presentare il riconoscimento è stato Andriy Shevchenko, vincitore del Pallone d’Oro nel 2004.

Trofeo Kopa femminile: vince Vicky López

È Vicky López, centrocampista del Barcellona, la miglior giovane calciatrice del 2026. La ventenne spagnola, già premiata lo scorso anno, ha avuto la meglio su Veerle Buurman (Chelsea), Felicia Schröder (Häcken/Real Madrid), Clara Serrajordi (Barcellona) e Lily Yohannes (Lione). A presentare il premio è stata la leggenda del calcio inglese Lucy Bronze.

Miglior allenatore femminile: premiato Pere Romeu

Il riconoscimento per il miglior allenatore di una squadra femminile va a Pere Romeu, tecnico del Barcellona, protagonista di una stagione ricca di successi con le vittorie in Liga, Copa de la Reina e Supercoppa di Spagna. Romeu ha superato Jonatan Giráldez (Lione), Andrée Jeglertz (Manchester City), Nils Nielsen, oggi direttore tecnico del Como Women dopo l’esperienza alla guida della nazionale giapponese, ed Elena Sadiku (Celtic/Häcken).

Miglior allenatore maschile: Luis De La Fuente

Il premio per il miglior allenatore di una squadra maschile è stato assegnato a Luis De La Fuente, commissario tecnico della Spagna campione del mondo. Per il tecnico classe 1961 si tratta del primo successo individuale in questa categoria. Battuti Mikel Arteta (Arsenal), Luis Enrique (Paris Saint-Germain), vincitore della passata edizione, Unai Emery (Aston Villa) e Vincent Kompany (Bayern Monaco).

Trofeo Yashin: Unai Simón e Cata Coll migliori portieri

I riconoscimenti per i migliori portieri del 2026 sono andati a Unai Simón e Cata Coll. A presentare i premi è stato Peter Schmeichel.

In campo maschile, Unai Simón, estremo difensore dell’Athletic Bilbao e campione del mondo con la Spagna, ha superato Yassine Bounou (Al-Hilal), Thibaut Courtois (Real Madrid), Joan García (Barcellona), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Emiliano Martínez (Aston Villa/Chelsea), Edouard Mendy (Al-Ahli), David Raya (Arsenal), Matvey Safonov (Paris Saint-Germain) e Vozinha (Chaves/Colo-Colo).

Tra le donne è stata premiata la spagnola Cata Coll, portiere del Barcellona, che ha avuto la meglio su Ann-Katrin Berger (Gotham FC), Hannah Hampton (Chelsea), Lorena (Kansas City Current) e Ayaka Yamashita (Manchester City).

Premio Sócrates: riconoscimento a Bukayo Saka

Bukayo Saka ha vinto il premio Sócrates, assegnato per l’impegno sociale. Il riconoscimento valorizza il contributo dei protagonisti del calcio al di fuori del campo e le iniziative a favore della comunità.

Miglior squadra femminile: trionfa il Barcellona

Il Barcellona è stato eletto miglior club femminile del 2026, confermando il ruolo da protagonista nella stagione. La squadra blaugrana ha superato la concorrenza di Bayern Monaco, Club América, Manchester City e Lione.

Miglior squadra maschile: il premio va al Paris Saint-Germain

Il Paris Saint-Germain è la migliore squadra maschile del 2026. I campioni d’Europa, vincitori della Ligue 1 e della Champions League, hanno interrotto il predominio spagnolo delle ultime edizioni, imponendosi su Arsenal, Bayern Monaco, Bodø/Glimt e Flamengo.

A ritirare il premio a nome della squadra è stato Ousmane Dembélé, vincitore del Pallone d’Oro 2025. La serata è arrivata mentre il PSG era impegnato al Parco dei Principi contro il Lione, partita vinta per 2-0.

Migliori attaccanti dell’anno: premiati Charlyn Corral e Harry Kane

I riconoscimenti per i migliori attaccanti dell’anno sono andati a Charlyn Corral e Harry Kane. La messicana, protagonista con il Barcellona, e l’inglese del Bayern Monaco sono stati premiati per le loro prestazioni offensive. Kane, in particolare, figurava tra i grandi favoriti anche per la conquista del Pallone d’Oro maschile.