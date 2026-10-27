Harry Kane vince il pallone d’Oro 2026: le foto della premiazione

Harry Kane ha vinto il Pallone d’Oro 2026. “Con il duro lavoro, anche quando nessuno ti guarda, tutto è possibile: bisogna affrontare alti e bassi, imparare attraverso la resilienza, la determinazione e la fiducia in se stessi”, ha dichiarato l’attaccante del Bayern Monaco e dell’Inghilterra commentando la vittoria. La cerimonia si è svolta il 26 ottobre nel corso di una serata di gala al London Palladium. Kane ha superato la concorrenza dell’attaccante spagnolo del Barcellona Lamine Yamal e il francese Kylian Mbappé del Real Madrid.