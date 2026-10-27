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martedì 27 ottobre 2026

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Harry Kane vince il pallone d’Oro 2026: le foto della premiazione

Harry Kane vince il pallone d’Oro 2026: le foto della premiazione
Il calciatore inglese Harry Kane vince il trofeo di attaccante dell’anno durante la cerimonia del Pallone d’Oro al London Palladium Theatre di Londra, in Inghilterra (Foto AP/Kin Cheung)
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Il calciatore inglese Harry Kane vince il trofeo di attaccante dell'anno durante la cerimonia del Pallone d'Oro al London Palladium Theatre di Londra, in Inghilterra (Foto AP/Kin Cheung)
Il calciatore inglese Harry Kane e la spagnola Alexia Putellas vincono il trofeo di calciatore dell'anno durante la cerimonia del Pallone d'Oro al London Palladium Theatre di Londra, in Inghilterra (Foto AP/Kin Cheung)
Il calciatore inglese Harry Kane riceve il trofeo di giocatore dell'anno da Ronaldo Nazario durante la cerimonia del Pallone d'Oro al London Palladium Theatre di Londra, in Inghilterra (Foto AP/Kin Cheung)
Il calciatore inglese Harry Kane vince il trofeo di attaccante dell'anno durante la cerimonia del Pallone d'Oro al London Palladium Theatre di Londra, in Inghilterra (Foto AP/Kin Cheung)
Il calciatore inglese Harry Kane vince il trofeo di attaccante dell'anno durante la cerimonia del Pallone d'Oro al London Palladium Theatre di Londra, in Inghilterra (Foto AP/Kin Cheung)
Il calciatore inglese Harry Kane vince il trofeo di attaccante dell'anno durante la cerimonia del Pallone d'Oro al London Palladium Theatre di Londra, in Inghilterra (Foto AP/Kin Cheung)

Harry Kane ha vinto il Pallone d’Oro 2026. “Con il duro lavoro, anche quando nessuno ti guarda, tutto è possibile: bisogna affrontare alti e bassi, imparare attraverso la resilienza, la determinazione e la fiducia in se stessi”, ha dichiarato l’attaccante del Bayern Monaco e dell’Inghilterra commentando la vittoria. La cerimonia si è svolta il 26 ottobre nel corso di una serata di gala al London Palladium. Kane ha superato la concorrenza dell’attaccante spagnolo del Barcellona Lamine Yamal e il francese Kylian Mbappé del Real Madrid.

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