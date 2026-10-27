Harry Kane Pallone d’Oro 2026: “Con il duro lavoro tutto è possibile”

Harry Kane, attaccante del Bayern Monaco e dell’Inghilterra, ha vinto il Pallone d’Oro 2026, superando Kylian Mbappé e Lamine Yamal. “Con il duro lavoro, anche quando nessuno ti guarda, tutto è possibile: bisogna affrontare alti e bassi, imparare attraverso la resilienza, la determinazione e la fiducia in se stessi”. Il trentatreenne ha anche conquistato il riconoscimento di ‘Attaccante dell’anno‘, avendo segnato 73 gol tra club e nazionale in tutte le competizioni durante la stagione 2025/26, contribuendo alla vittoria del Bayern in Bundesliga e alla conquista di un ‘triplete’ tedesco.

Unreal atmosphere outside the London Palladium! 🥹​ #ballondor https://t.co/XlVRCi1Gwg — Ballon d’Or (@ballondor) October 27, 2026

“Il mio percorso non è stato lineare. Non sono stato quel ragazzo arrivato subito al vertice; ho dovuto vivere anche i momenti difficili”, ha aggiunto rivolgendosi ai giovani calciatori dopo aver ripensato alle difficoltà incontrate all’inizio della sua carriera.”Ho dovuto lottare per arrivare dove sono oggi, tra i migliori in assoluto. Spero che questo possa essere d’ispirazione anche per voi”, ha detto.

🏆 𝐇𝐀𝐑𝐑𝐘 𝐊𝐀𝐍𝐄 𝟐𝟎𝟐𝟔 𝐁𝐀𝐋𝐋𝐎𝐍 𝐃’𝐎𝐑 𝐖𝐈𝐍𝐍𝐄𝐑 🏆 https://t.co/fqR2mCId71 — FC Bayern München (@FCBayern) October 26, 2026

Kane ha ringraziato i compagni di squadra, gli allenatori, i genitori, i figli – “È già passata la vostra ora di andare a dormire!” – e la moglie Kate, “la mia migliore amica. Abbiamo attraversato alti e bassi, è vero. Sei la mia sostenitrice più grande; vuoi sempre il meglio per me”, ha detto. “È un traguardo importante per l’Inghilterra, per il nostro Paese. Il fatto che la cerimonia si sia tenuta qui a Londra è stato di buon auspicio”, ha affermato Kane. “È passato troppo tempo. Ci sono stati, ovviamente, giocatori inglesi incredibili… Sono estremamente orgoglioso di averci riportato al centro della scena, di essere qui con questo trofeo. Giocare per l’Inghilterra è il mio più grande onore, la cosa che amo fare più di ogni altra”, ha aggiunto. Kane ha in programma di festeggiare con famiglia e amici, ma senza esagerare. “Mercoledì abbiamo una partita di coppa, quindi non posso fare troppo tardi”, ha spiegato, aggiungendo che martedì mattina partirà presto per tornare a Monaco in tempo per l’allenamento con la squadra.