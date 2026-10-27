Allegri rinuncia al ricorso per la squalifica post Napoli-Roma: “Ormai è passata”

L’allenatore del Napoli Massimiliano Allegri, parlando in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Monza in campionato, ha parlato delle due giornate di squalifica ricevute dopo l’espulsione contro la Roma. “C’è poco da dire, tanto ormai è successa. Stamattina ho deciso di rinunciare al ricorso, non si sa mai, magari invece di 2 ne prendo 4. Il dispiacere più grosso non è la squalifica ma che non abbiamo portato a casa i tre punti dopo una buona partita, il resto sono tutte chiacchiere. Dispiace che non sarò in panchina, io mi diverto ad andarci e poi a Torino, tanto chi ci andrà farà molto meglio di me, ho uno staff molto bravo”, ha aggiunto.

Allegri: “De Bruyne? Straordinario ma non può giocare semrpe”

“De Bruyne è straordinariamente bravo a giocare a 50 metri, ma non può giocare tutte le partite, come le altre, poi i cambi diventano fondamentali. Il Monza ha fatto 15 gol, noi dobbiamo migliorare dei dati, nei primi tempi abbiamo subito solo due reti e nel secondo tempo otto. Quindi quelli sono dati su cui migliorare e capire che in certi momenti bisogna essere più bravi, ci sono i momenti in cui le cose ti vanno meno bene e devi alzare l’asticella”, ha detto Allegri. “Con la Roma abbiamo fatto una buona gara, bisogna fare meglio nella distribuzione del gioco, soprattutto in certi momenti”, ha aggiunto. Nelle ultime due gare Allegri ha cambiato tatticamente la squadra.

“Se davanti alla difesa gioca Lobotka ha delle caratteristiche da sfruttare, è un ottimo giocatore, se ci gioca Gilmour è già diverso,

con De Bruyne è più verticale, cambia il campo in un attimo, ma è questione di caratteristiche”, ha spiegato Allegri.

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“Il dato di fatto è che siamo indietro in classifica e bisogna solo lavorare per migliorarla, migliorare alcune situazioni di partita in cui noi pecchiamo in questo momento, poi magari tra un mese saranno cambiate le cose, ma dobbiamo lavorare su queste prestazioni. I giocatori stanno migliorando la condizione, diversi sono stati fermi per due mesi, McTominay, Anguissa, Alisson fra dentro e fuori, Neres s’è fermato, ora anche Badiashile. Dobbiamo recuperare chi è fuori e migliorare la condizione di chi ha giocato meno“, ha aggiunto.