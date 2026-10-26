Pallone d’Oro 2026, stasera la cerimonia di consegna: orario e dove vederla in tv

Torna la cerimonia del Pallone d’Oro, il premio più ambito nel calcio che conta assegnato come ogni anno da France Football. Questa sera verrà svelato il nome del vincitore 2026: tra i favoriti che si contenderanno il titolo di questa 70esima edizione figurano Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Kvicha Kvaratskhelia e Harry Kane. Il trofeo terrà inevitabilmente conto di quanto accaduto ai Mondiali disputatisi questa estate, vinti dalla Spagna nella finalissima contro l’Argentina; ecco allora che tra i papabili al successo si inserisce ancora una volta anche Leo Messi, che ha trascinato la propria nazionale fino alle fasi conclusive del torneo ospitato da Canada, Stati Uniti e Messico.

Nella lunga lista dei candidati al Pallone d’Oro 2026 figura un solo calciatore che milita in Serie A, ovvero il nerazzurro Lautaro Martínez.

Oltre a premiare i migliori nel calcio maschile e in quello femminile, la cerimonia prevede anche l’assegnazione dei Trofei Kopa per i migliori giovani, dei Trofei Yashin per i portieri, i riconoscimenti Gerd Müller per i marcatori e i Trofei Johan Cruyff per gli allenatori. Saranno inoltre premiati il miglior club maschile e femminile.

Pallone d’Oro 2026, quali sono i criteri di assegnazione del riconoscimento

Il Pallone d’Oro premia le prestazioni realizzate durante l’intera stagione 2025/26. La giuria deputata a scegliere i vincitori dei diversi premi è composta da giornalisti specializzati, ovvero un rappresentante per ciascuna delle prime 100 nazioni del ranking FIFA maschile e uno per ognuna delle prime 50 del ranking femminile. Ogni giurato sceglie dieci nomi dalla lista dei 30 candidati.

I criteri di cui si tiene conto per la scelta sono tre: il rendimento individuale e la capacità di essere decisivi, i risultati collettivi e i trofei conquistati, classe e fair play. Ai dieci giocatori indicati vengono assegnati dei punti che vanno da un minimo di 1 a un massimo di 15. Vince chi ottiene il punteggio complessivo più alto.

Pallone d’Oro 2026, a che ora inizia la cerimonia

Per la prima volta dalla sua istituzione, la cerimonia del Pallone d’Oro 2026 si terrà a Londra e non a Parigi. Si è deciso di spostare tutto nella capitale britannica per onorare il primo calciatore che si è fregiato del titolo, cioè l’inglese Stanley Matthews. A presentare l’evento saranno l’ex attaccante della nazionale francese e della Juventus Thierry Henry e la giornalista Kate Scott. La cerimonia di assegnazione inizierà alle 21 italiane, ma sarà preceduta da un lungo tappeto rosso che prenderà avvio alle 19.

Pallone d’Oro 2026, dove vederlo in tv

Per gli appassionati che vogliono assistere in diretta alla proclamazione del vincitore del Pallone d’Oro 2026, la cerimonia sarà trasmessa in tv e in streaming su DAZN.