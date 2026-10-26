Massimiliano Allegri squalificato dopo Napoli-Roma

Terminata l’ottava giornata di Serie A, il giudice sportivo ha deciso di squalificare Massimiliano Allegri, condannandolo inoltre a un’ammenda di 10mila euro.

Il tecnico azzurro è stato espulso nel finale della partita contro la Roma “per avere, al 45′ del secondo tempo, rivolto un’espressione ingiuriosa nei confronti degli Ufficiali di gara e per avere inoltre, negli spogliatoi, rivolto ai medesimi un’espressione gravemente irrispettosa e assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti di un dirigente della squadra avversaria; infrazioni rilevate dal Quarto Ufficiale e dal Direttore di gara e l’ultima dai collaboratori della Procura federale”. Dopo la conferenza stampa nella pancia dello stadio Maradona, secondo alcune ricostruzioni Allegri avrebbe detto in riferimento alla Roma: “Lo scorso anno vi hanno messo la Champions in tasca”.

Per tutto questo il giudice sportivo ha optato per una squalifica di 2 giornate. Allegri non sarà quindi in panchina nella trasferta infrasettimanale di Monza di mercoledì 28 ottobre e in quella ancora più ostica contro la Juventus del 1 novembre. Allegri tornerà regolarmente al suo posto per l’altro big match dell’8 novembre, che vedrà il Napoli ospitare la Lazio di Gattuso allo stadio Maradona alle 12.30. Il Napoli ha comunicato che presenterà ricorso.

Gli altri provvedimenti del giudice sportivo

Per quanto riguarda le altre sanzioni stabilite al termine dell’ottavo turno di campionato, il giudice sportivo ha squalificato per 2 giornate il difensore del Lecce Kialonda Gaspar per “comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Terza sanzione); per avere, inoltre, al 49′ del secondo tempo (della partita contro la Juventus, ndr), rivolto al direttore di gara un’espressione ingiuriosa”. Per quanto riguarda le società, ammende di 15mila euro al Lecce per lancio di fumogeni, di 3mila euro all’Udinese, di 2mila a Cagliari, Lazio e Parma.