Serie A, Inter-Fiorentina 2-1: Zielinski di rigore permette di agganciare la Lazio in vetta

Clamorosa rimonta dell’Inter a San Siro. Nel match delle 12.30 valido per l’ottava giornata di Serie A, i nerazzurri riescono a ribaltare il vantaggio per 0-1 della Fiorentina con due reti nel finale.

Dopo un tempo e mezzo di grande sofferenza e un De Gea in grande spolvero, i viola erano riusciti a passare in vantaggio con una grande conclusione da fuori di Jimenez. Al 90′ Thuram riapre i giochi con un diagonale velenoso dopo una giocata in solitaria. Al 97′ Mariani concede il rigore ai nerazzurri per una trattenuta di Valdepenas su Thuram. Dagli 11 metri si presenta Zielinski che non sbaglia con una botta precisa sotto l’incrocio.

L’Inter aggancia così la Lazio al primo posto in classifica e allunga sulla Roma. La Fiorentina è 18esima a quattro punti, in zona retrocessione.

Chivu: “Vittoria meritata, voglio gente che ci crede sempre”

“Siamo andati sotto per un tiro da 30 metri, ma niente da rimproverare quello che è stata la qualità, la determinazione, alla fine siamo stati premiati perché nonostante lo svantaggio abbiamo mantenuto la calma e la lucidità. Faccio i complimenti ai miei, hanno creato e cercato di portare a casa la vittoria. Sono partite che non sono semplici per me e per loro. Il rigore? Pensavo: ‘Spero che lo faccia’. Oggi meritavamo, lo avrei detto anche se perdevamo”, ha affermato Cristian Chivu, tecnico dell’Inter, ai microfoni di Dazn dopo il match. “Voglio vedere gente che ci crede fino in fondo e reagisce. Ovvio che anche a me piacerebbe non subire, ma il calcio è fatto così. Ci saranno partite dove subiremo e non riusciremo a portarle a casa, o partite dove andiamo in vantaggio e saremo raggiunti dall’avversario, il calcio è questo”, ha aggiunto Chivu.

Vanoli: “Ragazzi meritavano la vittoria, fatta una grande gara”

“La forza dell’Inter la conosciamo, ma noi abbiamo fatto una grandissima partita come sul Como. Siamo migliorati tanto, potevamo chiuderla e metterla sul 2 a 0. Ora dobbiamo essere ludici e capire quello che abbiamo fatto, mi dispiace per i ragazzi che si meritavano una vittoria”, ha detto Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina, a Dazn. “Per me il bicchiere è mezzo pieno – ha proseguito – Non posso paragonare questa squadra a quella dell’anno scorso. Questi ragazzi stanno diventando squadra, l’abbiamo dimostrato anche a Como. Stiamo cercando il vestito giusto. La classifica ci sta condannando. Bisogna continuare così. Oggi abbiamo incontrato una squadra forte e abbiamo capito che potevamo fare bene”.