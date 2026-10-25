Serie A, il Milan rialza la testa: 0-2 in casa dell’Udinese

Il Milan si impone per 2-0 in casa dell’Udinese, nel posticipo della 8/a giornata di Serie A. Tre punti che proiettano la squadra di Amorim al quarto posto con 18 punti alla pari con la Roma. L’Udinese incassa invece la sesta sconfitta consecutiva e continua a precipitare pericolosamente verso il fondo della classifica.

Il match

Alle prese con numerosi infortuni, nel Milan Amorin schiera a sorpresa Diawara come terzino sinistro, mentre Bartesaghi avanza a centrocampo. Sulla destra chance per Hutchinson, in attacco c’è Ramos con Pulisic. Partita che si sblocca dopo appena 6′ grazie a Pulisic abile a scattare sul filo del fuorigioco e a battere Okoye, su assist perfetto di Modric. L’Udinese prova a reagire, con il passare dei minuti guadagna campo ma non riesce quasi mai a rendersi pericolosa se non con qualche tiro dalla distanza che non sorprendono Maignan. Nel finale di tempo è anzi il il Milan a sfiorare il raddoppio con Bartesaghi. Nel secondo tempo i rossoneri provano ad amministrare la partita, dopo un’occasione per Pulisic è Hutchinson al 60′ a trovare il gol del raddoppio. L’attaccante inglese è il più lesto a ribadire in rete un tiro da fuori area di Jashari respinto da Okoye. Milan vicino anche al 3-0 con una traversa clamorosa di Ramos, in mischia.