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lunedì 26 ottobre 2026

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Serie A, Genoa-Venezia 1-0: ai liguri basta Ellertsson

Serie A, Genoa-Venezia 1-0: ai liguri basta Ellertsson
Il genoano Sebastian Otoa lotta per il pallone con Ridgeciano Haps. (Foto: Tano Pecoraro/LaPresse)
Redazione
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Venezia ancora ultimo in classifica con soli 3 punti

Il Genoa piega per 1-0 il Venezia nell’ottava giornata di Serie A. Tre punti pesantissimi per i rossoblù di De Rossi, che si portano a quota 7 punti in classifica. Il Venezia incassa la quarta sconfitta in altrettante trasferte, la prima sotto la guida di Nicola, e resta ultimo con 3 punti.

Primo tempo di marca genoana: i padroni di casa controllano il gioco e trovano il gol vittoria al 25′ con un gran tiro da fuori area di Ellertsson. Nella ripresa il Venezia prova a reagire e sfiora in più di una occasione il gol del pareggio, ma la difesa rossobù riesce sempre a salvarsi grazie alle ottime prove di Ostigard e del portiere Bijlow.

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