Serie A, Atalanta-Frosinone 4-4: pareggio spettacolo acciuffato dai gialloblu all’82’

Gol, spettacolo ed emozioni tra Atalanta e Frosinone nell’ottava giornata di Serie A. A Bergamo termina 4-4 una partita da cuori forti, con la compagine ciociara due volte in vantaggio nel primo tempo prima di essere rimontata dalla Dea, che a sua volta si fa riprendere due volte.

Il film della partita

Pronti via e dopo 1′ un errore enorme di Ederson porta alla rete di Schmid. L’austriaco trova il suo primo gol in A e poi anche la sua prima doppietta al 17′. Nel mezzo arriva però il momentaneo pareggio targato Krstovic al 14′. Il Frosinone gioca bene, ma l’Atalanta cresce e nel finale di tempo ribalta il risultato. Prima Ederson di rigore per il 2-2 al 33′, poi di nuovo Krstovic timbra il cartellino al 45′. Nella ripresa la squadra di Alvini al 48′ trova il 3-3 con Calò, ma le emozioni non sono finite. Al 50′ è Elmas a riportare avanti la Dea su assist di Krsotivic, ma all’82’ il Frosinone trova il definitivo 4-4 con un sinistro all’incrocio di Terzic. Un risultato che consente ai ciociari di issarsi momentaneamente al sesto posto in classifica da soli con 14 punti, mentre l’Atalanta è undicesima con 10 punti a -4 proprio dagli avversari odierni.

Alvini: “Con più attenzione, oggi il Frosinone avrebbe vinto”

“Non siamo una squadra allegra o sbarazzina, noi vogliamo determinare la partita per vincere. Poi oggi abbiamo commesso troppi errori. Oggi con più attenzione vinciamo, abbiamo concesso troppo e loro hanno avuto occasioni enormi”, ha commentato l’allenatore del Frosinone, Massimiliano Alvini, parlando ai microfoni di Dazn. “Il rigore? Poteva essere valutato in maniera diversa, ma l’accettiamo e ormai è andata”, ha aggiunto. “Il mio percorso? Il calcio cambia in continuazione e anche rispetto alla precedenza esperienza (con la Cremonese, ndr) c’è stato uno studio per avere una identità forte e voler determinare le partite. Qui a Frosinone ho sposato questa idea con la società e la stiamo portando avanti. La maturità e il percorso è quello che è cambiato”, ha dichiarato ancora Alvini.