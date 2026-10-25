Massimiliano Allegri nel rapporto inviato al giudice sportivo: ecco cosa rischia il tecnico del Napoli

Massimiliano Allegri a rischio dopo le frasi pronunciate durante e dopo il match tra Napoli e Roma di ieri sera, finito 3-3 con la rete del pareggio arrivata all’89’ e firmata dal giallorosso Leonardo Balerdi. Secondo quanto apprende LaPresse da fonti qualificate, le affermazioni del tecnico azzurro sarebbero contenute nel rapporto stilato dagli ispettori della Procura federale presenti ieri a bordo campo e inviate al giudice sportivo per le valutazioni del caso.

L’allenatore si è prima reso protagonista di uno scatto d’ira verso il quarto uomo Sacchi e l’arbitro D’amato a seguito del mancato fallo riscontrato sul gol del 3-3 della Roma, reazione che ha causato la sua espulsione. Poi la frase proferita dopo la conferenza stampa nella pancia dello stadio: “Lo scorso anno vi hanno messo la Champions in tasca”. Allegri rischia una sanzione che va dalla semplice multa a una o più giornate di squalifica.