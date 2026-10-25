Il Real Madrid ha battuto per 2-1 il Barcellona nel Clasico valido per la 10/a giornata della Liga spagnola. Protagonista assoluto Mbappé autore di una doppietta al 41′ e all’87’. Nel mezzo il momentaneo pareggio del Barcellona con Raphinha al 61′. Con questo risultato il Real si riporta a -3 dal Barcellona capolista, tra le due c’è l’Atletico secondo a -2 dalla vetta.
LaLiga, il ‘Clasico’ è del Real Madrid: la doppietta di Mbappé fa gioire Mourinho
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I Blancos si riportano a tre punti dai blaugrana