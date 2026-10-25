Inter-Fiorentina oggi in Serie A, in campo anche Juventus e Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Dopo gli anticipi del sabato, che hanno visto il pareggio tra Napoli-Roma, le vittoria del Como sul Sassuolo e quella della Lazio capolista sul Parma, oggi l’ottava giornata di Serie A entra nel vivo con altre 5 partite. In campo Inter, Juventus e Milan e non solo. Ecco le gare di oggi:

Inter-Fiorentina

Atalanta-Frosinone

Genoa-Venezia

Lecce-Juventus

Udinese-Milan

La classifica aggiornata

1 Lazio 22 *

2 Inter 19

3 Roma 18 *

4 Como 17 *

5 Milan 15

6 Frosinone 13

7 Torino 13 *

8 Cagliari 13 *

9 Napoli 11 *

10 Juventus 11

11 Atalanta 9

12 Lecce 9

13 Bologna 8 *

14 Sassuolo 8

15 Monza 7 *

16 Udinese 4

17 Genoa 4

18 Fiorentina 4

19 Parma 4 *

20 Venezia 3

*Torino, Monza, Bologna, Cagliari, Sassuolo, Como, Napoli, Roma, Lazio e Parma una partita in più

Vanoli: “Contro l’Inter serve la partita perfetta”

“Domenica incontreremo una squadra che in Champions ha ottenuto una vittoria in inferiorità numerica e in campionato ha fatto vedere delle rimonte incredibili. Ma nulla è impossibile. Certo che se andiamo da presuntuosi … Dobbiamo essere bravi a marcare in area, sono bravi a giocare punta per punta. dobbiamo fare la partita perfetta. Fino ad adesso lo abbiamo fatto solo a tratti”. Così l’allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, nel corso della conferenza stampa in vista della sfida contro l’Inter. Sugli infortunati, Vanoli ha confermato che Atta e Ranieri non saranno ancora a disposizione, mentre una chance importante di partire titolare potrebbe averla Dodò.

Mister Paolo Vanoli in vista di #InterFiorentina. 🎙️ https://t.co/yavoUeatRh — ACF Fiorentina (@acffiorentina) October 23, 2026

Inter-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Ecco le probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Martínez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Esposito, Thuram. Allenatore: Chivu.

Fiorentina (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragușin, Pongracic, Viery; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Nije. Allenatore: Vanoli.

Inter-Fiorentina si gioca alle 12.30 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, il match sarà visibile in diretta sulla piattaforma di Dazn.

Atalanta-Frosinone: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Obric, Kristensen, Zappacosta; Bellanova, Pasalic, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Rowe; Krstovic. Allenatore: Sarri. A

Frosinone (3-4-2-1): Palmisani; Bracaglia, Monterisi, Cittadini; Kvernadze, Masini, Calo’, Oyono; Schmid, Ghedjemis; Raimondo. Allenatore: Alvini.

Il fischio d’inizio di Atalanta-Frosinone è alle 15, il match sarà trasmesso in diretta sulla piattaforma di Dazn.

📌 I convocati https://t.co/jagNQSvTR0 — Frosinone Calcio (@Frosinone1928) October 24, 2026

Genoa-Venezia: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Ecco le probabili formazioni:

Genoa (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Ellertsson, Frendrup, Traoré, Puczka; Messias, El Shaarawy; Osmajic. All. De Rossi.

Venezia (3-5-2): Stanković; Halhal, Juan Jesus, Moreno; Hainaut, Kike Pérez, Bašić, Sohm, Haps; Adams, Yeboah. All. Nicola.

Il fischio d’inizio di Genoa-Venezia è alle 15, la partita sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma di Dazn.

Press conference | Genoa-Venezia 🎙️ Le parole di De Rossi: https://t.co/wiuUfbAMxj https://t.co/ZTH3lshrFO — Genoa CFC (@GenoaCFC) October 23, 2026

Lecce-Juventus: il pronostico

Non la migliore settimana per la Juventus, reduce da due partite interne tra campionato e coppa senza vittoria e con 5 gol subiti. I bianconeri cercano il riscatto domenica pomeriggio in casa del Lecce, con i pugliesi che hanno vinto un solo precedente tra gli ultimi venti, ormai 15 anni fa. In caso di vittoria i ragazzi di mister Di Francesco sorpasserebbero la Juventus, ma gli esperti di Betflag – si legge su Agipronews – offrono a 1,47 il segno “2”, sale a 4,20 il primo pareggio pugliese, con la vittoria interna proposta a 7,50. Le due sfide della scorsa stagione hanno visto uscire sempre l’Under, opzione però in ritardo a 1,90 sull’Over. Due delle ultime tre vittorie bianconere al Via del Mare sono arrivate per 0-1, risultato in pole a 6,25 al pari dello 0-2, mentre il 2-0 giallorosso, come nel 2011, sale a 45 volte la posta L’annoso dubbio di Luciano Spalletti è se giocare con un solo centravanti o con la doppia punta. Come contro il Rennes si potrebbero rivedere insieme Kolo Muani e Woltemade: la rete del francese, a segno nelle ultime due trasferte, è in pole a 2,45 su Betpassion, seguita dal primo timbro italiano del tedesco (2,50), però sempre a segno in Europa League. Tra i padroni di casa occhio al difensore goleador Tiago Gabriel (25,00), mentre il primo centro in Serie A di Geubbels è fissato a quota 5,00.

Lecce-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Ecco le probabili formazioni:

Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ngom, Maleh; N’Dri, Geubbels, Fatah. All. Di Francesco.

Juve (3-5-2): Vicario, Gatti, Bremer, Lucumì; Kalulu, McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners, Cambiaso; Kolo Muani, Woltemade. All. Spalletti.

La partita Lecce-Juventus inizia alle 18, il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e sulla piattaforma di Dazn.

Udinese-Milan: il pronostico

Cattive notizie per il Milan che per la trasferta di Udine dovrà fare a meno di Mario Gila, Adrien Rabiot e Diego Moreira. Il difensore spagnolo ha riportato un’infiammazione da sovraccarico alla caviglia sinistra, mentre Rabiot e Moreira sono alle prese con un affaticamento, rispettivamente, al polpaccio destro e al flessore sinistro. Cancellare immediatamente lo scivolone di Bournemouth per proseguire la marcia in campionato. Questo l’obiettivo con cui il Milan si presenta sul campo di un Udinese in piena crisi, reduce da cinque sconfitte consecutive e a caccia di una svolta. Secondo i betting analyst di William Hill e 888sport, gli uomini di Ruben Amorim partono favoriti tra 1,68 e 1,69, forti anche dei tre successi consecutivi negli scontri diretti in Friuli, mentre il colpo della squadra di Kosta Runjaic è offerto tra 5,20 e 5,25. Da sottolineare, poi, che i rossoneri vogliono sfatare un piccolo tabù trasferte, visto che nelle ultime tre partite di Serie A giocate lontano da San Siro hanno raccolto tre pareggi, un’eventualità che per la partita di domani sera vale 3,80 volte la posta. In termini di gol, grande equilibrio tra Over, a 1,85, e Under, a 1,89, con un andamento pressoché identico tra Goal e No Goal, rispettivamente a 1,84 e 1,87. Le due partite dello scorso anno hanno visto in entrambi i casi vincere la squadra in trasferta per 0-3, un esito in lavagna a 12,00; in generale, tra i risultati esatti spiccano lo 0-1 e l’1-1, entrambi a 6,80.Guardando ai protagonisti in campo, Amorim si affida in particolare ad Adrien Rabiot, che nelle ultime quattro giornate di campionato ha sempre contribuito con gol o assist, trovando la via della rete negli ultimi tre turni: un altro centro del centrocampista francese vale 4,28 volte la posta. Amorim dovrebbe poter contare anche su Gonçalo Ramos, che guida il mercato dei marcatori a 2,14, ma attenzione anche a Christian Pulisic (2,49). Per l’Udinese, gli uomini da seguire sono Keinan Davis, in gol a 3,49, e Jurgen Ekkelenkamp, a segno nell’ultimo precedente e in corsa per il bis a 5,16.

En route to Udine 🧳 https://t.co/pU19y7NV5I — AC Milan (@acmilan) October 24, 2026

Udinese-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Ecco le probabili formazioni:

Udinese (3-4-2-1): Okoye; Bertola, Solet, Ebosse; Vojvoda, Zarraga, Karlstrom, Kamara; Chakvetadze, Ekkelenkamp; Davis. Allenatore: Runjaic.

Milan (4-3-3): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi; Musah, Modric, Loftus-Cheek; Hutchinson, Ramos, Pulisic. Allenatore: Amorim.

La partita Udinese-Milan si gioca alle 20.45 al Blue Energy Stadium, il match sarà trasmesso in diretta tv sulla piattaforma di Dazn.