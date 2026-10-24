Napoli-Roma, oggi in Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Tutto pronto per il big match dell’ottava giornata di Serie A che mette di fronte Napoli e Roma Allo stadio Diego Armando Maradona, gli azzurri di Massimiliano Allegri ospitano i giallorossi di Gian Piero Gasperini in una partita importante per entrambe le squadre, reduci da successi in Champions League ma con un percorso diverso in campionato.

Il Napoli arriva alla sfida dopo la vittoria europea contro il Bodo Glimt, battuto 4-3 in casa, ma cerca il riscatto in Serie A dopo la sconfitta per 1-0 sul campo del Venezia. La Roma, invece, si presenta all’appuntamento forte di due vittorie consecutive: il 2-0 contro il Genoa in campionato e il 4-0 contro lo Slovan Bratislava in Champions League.

Napoli-Roma, orario e probabili formazioni

La partita tra Napoli e Roma è in programma oggi, sabato 24 ottobre, alle ore 18 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Ecco le probabili formazioni del match.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Marín, Badiashile, Olivera; De Bruyne, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Lang. Allenatore: Allegri.

ROMA (3-4-1-2): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Lulli, De Roon, Pisilli, Wesley; Cristante; Soulé, Malen. Allenatore: Gasperini.

Napoli-Roma, dove vederla in tv

Napoli-Roma sarà trasmessa in diretta televisiva in esclusiva sui canali DAZN, accessibili tramite smart tv compatibili. La partita sarà disponibile anche in streaming attraverso l’app ufficiale e la piattaforma web di DAZN, per seguirla da smartphone, tablet e computer.