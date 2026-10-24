Napoli-Roma 3-3, pari show al Maradona

Sei gol e un punto per parte con grandi rimpianti soprattutto da parte dei partenopei. Allo stadio Maradona il big match tra Napoli e Roma finisce 3-3 con i giallorossi che rimontano dal doppio svantaggio e poi pareggiano nel finale dopo la rete di McTominay, che sembrava aver deciso il match. Decisivo, per i giallorossi, l’ingresso di Balerdi che sigla da difensore la prima doppietta con la Roma.

Il Napoli si è portato in vantaggio con una grande rovesciata di Anguissa e ha trovato il raddoppio a inizio secondo tempo con McTominay. La squadra di Gasperini ha prima accorciato con Soulé e poi ha agguantato il pari con Balerdi. Il nuovo vantaggio del 29enne scozzese sembrava aver chiuso i giochi ma Balerdi ha trovato ancora il pari, fissando il risultato sul 3-3.

Gara PAZZESCA al Maradona: Napoli e Roma conquistano un punto a testa ⚖️ #SerieAEnilive #NapoliRoma https://t.co/FBdgmVRchr — Lega Serie A (@SerieA) October 24, 2026

Napoli-Roma 3-3, il tabellino

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo (79′ Spinazzola), Marin, Badiashile (52′ Beukema), Olivera; Anguissa, De Bruyne (79′ Lobotka), McTominay; Politano (66′ Giovane), Hojlund, Lang (79′ Vergara). All. Allegri

Roma (3-4-2-1): Gollini; Mancini (84′ Ghilardi), N’Dicka, Hermoso (58′ Balerdi); Rensch (58′ Castro), de Roon, Cristante, Wesley; Pisilli (58′ Molina), Soulé; Malen (85′ Mora). All. Gasperini

Arbitro: Colombo

Marcatori: 28′ Anguissa, 48′, 83′ McTominay (N), 69′ Soule, 74′, 89′ Balerdi (R)

Ammoniti: Marin (N), Cristante, Rensch, Balerdi, de Roon (R)

Espulsi: Allegri (N)