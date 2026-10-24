Lazio-Parma 2-1, Gattuso non sbaglia nemmeno questa: biancocelesti primi in classifica aspettando l’Inter

Decisiva la rete di Kenneth Taylor e l’autogol di Diego Carlos

La Lazio vince 2-1 contro il Parma allo stadio Olimpico di Roma, nel match valido per l’ottava giornata di Serie A. I ragazzi di Rino Gattuso non sbagliano nemmeno questa partita, conquistano tre punti preziosi e volano in testa alla classifica con 22 punti, in attesa dell’incontro tra Inter e Fiorentina di domenica. I ducali, invece, rimangono a quota 4 punti, alla 19a posizione. Per i biancocelesti reti di Kenneth Taylor (50′) e l’autogol di Diego Carlos (58′). Per gli emiliani, invece, c’è la firma di Simone Lontani, arrivata allo scadere (95′).

Lazio-Parma 2-1, il tabellino

Gol: 50′ Taylor (L), 58′ aut. Diego Carlos (P), 95′ Lontani (P)

Lazio: Mandas; Zaccagni (77′ Pedraza), Isaksen (77′ Lazzari), Noslin, Floriani M., Frattesi, Tavares, Belahyane, Taylor (71′ Dele-Bashiru), Provstgaard (46′ Leite), Šutalo. All. Gennaro Gattuso

Parma: Corvi; Sierro (46′ Bernabè), Romero (78′ Fabbian(, Valeri, Delprato, Keita, Tourè, Ordoñez (64′ Lontani), Diego Carlos (72′ Frigan), Troilo, Drobnic. All. Alberto Gilardino

Arbitro: Alberto Ruben Arena

Ammonizioni: 31′ Provstgaard (L), 38′ Sierro (P)

Espulsioni: nessuno