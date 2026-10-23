Paura per Onana, l’ex portiere dell’Inter coinvolto in un incidente stradale

Il calciatore camerunense fortunatamente non ha avuto conseguenze ed è stato dimesso dall’ospedale

Incidente automobilistico fortunatamente senza conseguenze per Andre Onana. L’auto del portiere camerunense del Manchester United, attualmente in prestito al Trabzonspor, in Turchia, è rimasta coinvolta sulla strada Yomra, vicino alla località turistica di Trabzon, sul Mar Nero, in un maxi-tamponamento a catena in Turchia. L’estremo difensore era di rientro dalla partita vinta per 2-0 contro gli scozzesi degli Hearts in Conference League. Secondo le prime informazioni, un altro veicolo avrebbe tamponato ad alta velocità l’auto del 30enne di Nkol Ngok. Onana, ex numero uno dell’Inter, è stato portato in ospedale per accertamenti, ma è stato dimesso poco dopo.

La carriera di Andre Onana

Andre Onana, portiere camerunense classe 1996, cresciuto nelle giovanili di Barcellona e Ajax, è arrivato al Trabzonspor, in prestito dal Manchester United, a settembre 2025. Dopo le prestazioni deludenti in Premier League con i Red Devils, il club britannico ha deciso di mandarlo a giocare per la squadra di Trebisonda, con cui nella passata stagione ha vinto la Coppa di Turchia. L’estremo difensore ha militato anche in Serie A, indossando la maglia dell’Inter per una sola annata, nel 2022/2023. Con i nerazzurri ha conquistato una Coppa Italia e una Supercoppa per poi essere ceduto allo United per ben 50 milioni di euro.