Il Borussia Dortmund regala maglie autografate a chi spegne il cellulare allo stadio

Per i tifosi del Borussia Dortmund, colosso del calcio tedesco, un selfie allo stadio potrebbe presto avere un costo: il club ha infatti annunciato l’intenzione di premiare i sostenitori che lasciano il proprio telefono da parte durante la partita.

Il Dortmund mette in palio maglie autografate e buoni acquisto per il merchandising ufficiale, destinati ai tifosi che utilizzeranno un’app in grado di monitorare la frequenza con cui sbloccano il proprio dispositivo all’interno dello stadio. I tifosi accumulano punti tenendo il telefono bloccato durante il match (escluso l’intervallo) e chi ne totalizza di più può aggiudicarsi i premi. Il club sostiene che molti spettatori siano infastiditi da altri tifosi che, durante la gara, scattano selfie, trasmettono contenuti in streaming o utilizzano i social media.