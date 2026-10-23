Figc, Malagò si tessera con il Circolo canottieri Aniene

Giovanni Malagò si è tesserato per la Figc con il Circolo canottieri Aniene (di cui è socio e presidente onorario) come dirigente accompagnatore della squadra di calcio a 5. E’ quanto apprende LaPresse. Il tesseramento arriva dopo le polemiche che hanno portato al commissariamento della Federcalcio. Le elezioni per la presidenza della Figc sono state fissate per il 14 dicembre dallo stesso Malagò, al momento unico candidato. La Lega di Serie A è orientata a confermare il pieno appoggio per ricandidarlo alla presidenza federale.

Malagò commissario della Figc

A inizio ottobre la Giunta nazionale del Coni ha votato all’unanimità il commissariamento della Figc con Giovanni Malagò nelle vesti di commissario. L’assemblea elettiva della Federcalcio si terrà entro e non oltre il 31 gennaio 2027. “Mi sento più responsabilizzato, perché mi ritrovo ad essere commissario senza nessun tipo di vice. Adesso vado in ufficio, guardiamo un attimo l’agenda, mi sembra che la data prima potenzialmente giusta, fattibile, mi sento di impegnarmi: il 14 dicembre si va a elezioni e non perdiamo del tempo”, ha detto Malagò.