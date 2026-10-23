Bayern Monaco, Kompany in ospedale: cosa è successo

Secondo la Bild l’allenatore belga ha avuto un malore dopo l’allenamento

Paura per l’allenatore del Bayern Monaco Vincent Kompany, che secondo la Bild è stato portato d’urgenza in ospedale per un malore accusato dopo l’allenamento.

L’ex difensore belga, 40 anni, sarebbe stato portato in ospedale con un elicottero arrivato al centro di allenamento del Bayern, con lui uno dei medici dello staff. Si attende ancora una comunicazione ufficiale del club bavarese, ma negli ultimi giorni Kompany si trascinava un’infezione virale che lo aveva portato a saltare la rifinitura e la conferenza stampa prima della partita di Champions League contro l’Arsenal. Durante la partita, però, il tecnico era regolarmente in panchina all’Allianz Arena.

Kompany al Bayern Monaco

L’allenatore di Uccle è alla guida del Bayern Monaco dal luglio 2024. Con i bavaresi ha vinto due Bundesliga, due Supercoppe di Germania e una Coppa di Germania. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2029. A inizio stagione la sua squadra si è già posizionata al comando della classifica del campionato tedesco con 14 punti. In Champions League, invece, è al 14° posto con 5 punti.