Juventus-Rennes oggi in Europa League 2026/2027: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

La Juventus oggi, giovedì 22 ottobre, scende in campo per la terza giornata di Europa League 2026/2027. All’Allianz Stadium questa sera arriva il Rennes, club francese, 6° in Ligue 1 e 13° nella classifica della competizione europea. I bianconeri sono a caccia di riscatto dopo l’inizio di stagione deludente in Serie A e la pesante sconfitta contro la Lazio per 3-0 (che ha scombussolato non poco l’ambiente). Tuttavia la squadra di Luciano Spalletti può consolarsi con i risultati ottenuti in Europa League: due vittorie su due contro Nec e Celta Vigo.

Terzo appuntamento europeo ⚪️⚫️ 🏆 UEFA Europa League 🗓️ League Phase – 3ª giornata 🆚 Stade Rennais 🏟️ Allianz Stadium ⏰ 18:45 CEST #️⃣ #JuveSRFC https://t.co/BGDsnSnvRq — JuventusFC (@juventusfc) October 22, 2026

Juventus-Rennes, probabili formazioni

Juventus (3-4-1-2): Vicario; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Douglas Luiz, Koopmeiners, Celik; McKennie; Woltemade, Kolo Muani. All. Spalletti

Rennes (3-5-2): Samba; Ait Boudlal, Cresswell, Rouault; Reynolds; Szymanski, Rongier, M. Camara, Nagida; Dia, Al-Taamari All. Haise

Dove vedere la partita in tv

La partita tra Juventus e Rennes, valida per la terza giornata di Europa League, si può vedere in diretta su Sky Sport e in streaming su Now e SkyGo, previo abbonamento. Si può seguire anche in chiaro su Tv8. Fischio di inizio alle ore 18.45 di oggi, giovedì 22 ottobre, all’Allianz Stadium di Torino.