Il Como saluta Adidas e punta ad autoprodurre le proprie maglie

Il contratto con il brand tedesco terminerà dopo la stagione 2026/2027 e il club sta pensando a come sviluppare in proprio i kit gara

Il Como è pronto a lasciare Adidas per produrre autonomamente le proprie divise. La notizia è stata riportata da Sports Business Journal e ripresa da Footy Headlines. Il contratto tra i lariani e il brand tedesco terminerà col finire della stagione 2026/2027 e il club sta pensando a come sviluppare e gestire la produzione dei propri kit anziché affidarsi a un fornitore tradizionale.

L’accordo triennale con l’impresa di Herzogenaurach non prevede alcun compenso di sponsorizzazione: la società acquista prodotti Adidas, li personalizza e poi li vende. “La maggior parte della nostra attività è consistita nella distribuzione e nella personalizzazione in proprio, e riteniamo che per noi sia meglio diventare più indipendenti”, ha detto il presidente del Como Mirwan Suwarso a Sports Business Journal.

Mirwan Suwarso, Como, 23 maggio 2025 (Photo by Antonio Saia/LaPresse)

Se il primo passo è la produzione in proprio delle maglie e dell’abbigliamento tecnico per il club, quello successivo consisterebbe nell’offrire questo servizio ad altre società sportive. Nel campionato di Serie A c’è già un altra squadra che realizza in autonomia i propri kit di gioco, si tratta del Napoli. I partenopei, infatti, da sei anni si auto-producono le divise, in collaborazione con Emporio Armani.

L’ascesa del Como dalla Serie C alla Champions League

Per Suwarso e il Como questo è uno dei tanti tasselli che porteranno il club a crescere sia finanziariamente che sportivamente. La squadra lombarda nel 2020/2021 militava in Serie C e solo quattro anni più tardi è stata promossa nel massimo campionato italiano. Un’ascesa continua che l’ha portata oggi a giocare in Champions League e a essere considerata una delle “big” della nostra Serie A, capace di insidiare Inter, Milan e Juventus.

In panchina può contare su un allenatore giovane e con un profilo internazionale come Cesc Fabregas (39 anni) e in campo su una rosa di giocatori con un’età media di 25,6 anni. Il più giovane è Mattia Liberali, trequartista di 19 anni, arrivato questa estate, mentre il fiore all’occhiello è Nico Paz, leader della squadra a soli 22 anni.