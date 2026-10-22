Europa League 2026, Bournemouth-Milan 3-0: nel primo tempo espulso Maignan

Brutto ko per il Milan che cade in Europa League contro il Bournemouth. La squadra di Ruben Amorim perde 3-0 e colleziona la seconda sconfitta in tre partite nella competizione. Per i rossoneri match subito in salita. I padroni di casa, infatti, vanno in vantaggio al 7′ grazie a un rigore di Justin Kluivert. Intorno al 30′ l’episodio che indirizza il match: Maignan viene espulso e dopo pochi minuti il Bournemouth raddoppia con un rigore siglato da Tavernier. Il 3-0 finale arriva all’84’ grazie ad Adli. Dopo questo ko, il Milan resta a 3 punti in classifica.

“Non c’è stata partita. Non è neanche questione di parlare di ritmo partita”. Così a Sky Sport l’allentaore del Milan, Ruben Amorim, dopo la sconfitta. “Ora dobbiamo recuperare e pensare alla prossima contro l’Udinese” in campionato, ha detto ancora il tecnico che, a più riprese ha stigmatizzato, gli errori dei suoi giocatori che sono costati i due rigori che hanno indirizzato il match.