Conference League 2026, Ajax-Atalanta 2-0

Atalanta ko contro l’Ajax nella seconda giornata di Conference League. In Olanda i ‘Lancieri’ si impongono per 2-0 grazie alle reti nel finale di Arokodare e Ouazane. La squadra di Sarri resta a quota 3 in classifica.

“I ragazzi hanno fatto una partita a tratti di sofferenza” e un buon “secondo tempo”. “Abbiamo fatto una partita europea” con “ritmo e intensità”. “Mi dispiace per i nostri tifosi che erano arrivati in tantissimi”. Così l’allenatore dell’Atalanta, Maurizio Sarri, dopo il ko in Conference League contro l’Ajax.