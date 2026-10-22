Champions League 2026/27: le vittorie di Inter e Como in 10 foto

Dopo Roma e Napoli, anche Como e Inter portano a casa la vittoria nella terza giornata di Champions League 2026/27. Serata europea da incorniciare per i lariani, che alla loro prima stagione in Champions League superano 4-1 il Manchester United al Sinigaglia. Nico Paz apre le marcature al 2’, poi serve a Douvikas il raddoppio al 49’ e firma il tris al 57’. Ramon cala il poker al 76’, mentre Zirkzee segna il gol della bandiera al 91’. La squadra di Fabregas sale così a 6 punti e si avvicina al passaggio del turno. Vince anche l’Inter, che supera 1-0 lo Shakhtar grazie alla rete di Carlos Augusto al 77’. I nerazzurri, in dieci dal 68’ per l’espulsione di Bastoni, conquistano tre punti preziosi dopo le due sconfitte nelle prime giornate e salgono a quota 3.