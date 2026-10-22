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sabato 24 ottobre 2026

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Champions League 2026/27: le vittorie di Inter e Como in 10 foto

Champions League 2026/27: le vittorie di Inter e Como in 10 foto
Carlos Augusto dell’Inter festeggia dopo aver segnato il gol dell’1-0 durante la partita di calcio della UEFA Champions League tra Inter e Shakhtar Donetsk allo stadio San Siro di Milano, Italia – mercoledì 21 ottobre 2026. Sport – Calcio (Foto di Spada/LaPresse)
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Arcobaleno sopra lo stadio San Siro prima della partita di calcio di UEFA Champions League tra Inter e Shakhtar Donetsk allo stadio San Siro di Milano, Italia – mercoledì 21 ottobre 2026. Sport – Calcio (Foto di Spada/LaPresse)
Carlos Augusto dell'Inter festeggia dopo aver segnato il gol dell'1-0 durante la partita di calcio della UEFA Champions League tra Inter e Shakhtar Donetsk allo stadio San Siro di Milano, Italia - mercoledì 21 ottobre 2026. Sport - Calcio (Foto di Spada/LaPresse)
Marcus Thuram dell’Inter e Djed Spence dell’Inter durante la partita di calcio della UEFA Champions League tra Inter e Shakhtar Donetsk allo stadio San Siro di Milano, Italia – mercoledì 21 ottobre 2026. Sport – Calcio (Foto di Spada/LaPresse)
Alessandro Bastoni dell’Inter durante la partita di calcio della UEFA Champions League tra l’Inter e lo Shakhtar Donetsk allo stadio San Siro di Milano , Italia - mercoledì 21 ottobre 2026. Sport - Calcio (Foto di Spada/LaPresse)
Djed Spence dell’Inter lotta per il pallone con Kaua Elias dello Shakhtar durante la partita di calcio della UEFA Champions League tra Inter e Shakhtar Donetsk allo stadio San Siro di Milano, Italia – mercoledì 21 ottobre 2026. Sport – Calcio (Foto di Spada/LaPresse)
Il portiere dello Shakhtar, Dmytro Riznyk, durante la partita di calcio della UEFA Champions League tra Inter e Shakhtar Donetsk allo stadio San Siro di Milano, in Italia – mercoledì 21 ottobre 2026. Sport – Calcio (Foto di Spada/LaPresse)
Nico Paz del Calcio Como in azione durante la partita della fase a gironi (MD3) della UEFA Champions League tra il Calcio Como e il Manchester United Football Club allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como, nel nord Italia – 21 ottobre 2026 – Sport Calcio. (Foto di Tiziano Ballabio/LaPresse)
Cesc Fàbregas, allenatore del Calcio Como, saluta i tifosi in occasione della partita della terza giornata della fase a gironi della UEFA Champions League tra il Calcio Como e il Manchester United Football Club allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como, nel nord Italia – 21 ottobre 2026 – Sport Calcio. (Foto di Tiziano Ballabio/LaPresse)
Anastasios Douvikas del Como esulta dopo aver segnato il gol del 2-0 durante la partita di calcio di UEFA Champions League tra il Como e il Manchester United - Champions League 2026/2027 - Giuseppe Sinigallia a Como, nel nord Italia - mercoledì 21 ottobre 2026. Sport - Calcio (Foto di Spada/LaPresse)
Jacobo Ramón del Como esulta dopo aver segnato il gol del 4-0 durante la partita di calcio di UEFA Champions League tra Como e Manchester United - Champions League 2026/2027 - Giuseppe Sinigallia a Como, nel nord Italia - Mercoledì 21 ottobre 2026. Sport - Calcio (Foto di Spada/LaPresse)

Dopo Roma e Napoli, anche Como e Inter portano a casa la vittoria nella terza giornata di Champions League 2026/27. Serata europea da incorniciare per i lariani, che alla loro prima stagione in Champions League superano 4-1 il Manchester United al Sinigaglia. Nico Paz apre le marcature al 2’, poi serve a Douvikas il raddoppio al 49’ e firma il tris al 57’. Ramon cala il poker al 76’, mentre Zirkzee segna il gol della bandiera al 91’. La squadra di Fabregas sale così a 6 punti e si avvicina al passaggio del turno. Vince anche l’Inter, che supera 1-0 lo Shakhtar grazie alla rete di Carlos Augusto al 77’. I nerazzurri, in dieci dal 68’ per l’espulsione di Bastoni, conquistano tre punti preziosi dopo le due sconfitte nelle prime giornate e salgono a quota 3.

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